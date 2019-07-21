В Гомеле инвалиды-колясочники прыгнули с парашютами

Источник материала: Tut.by

Они прибыли на аэродром в Зябровку, что под Гомелем, в шесть утра. В этот день для четверых инвалидов-колясочников исполнилась, казалось бы, несбыточная мечта — прыжок с парашютом. Об этом пишут «Гомельские ведомости».





Светлана Юхалко, Игорь Закревский, Юрий Никифоров и Светлана Тимошенко прыгали в тандеме с опытными инструкторами.

Подробный инструктаж и экипировка. Рев мотора. И вот в высоту поднимается небесно-синий Ан-2, на борту которого экстремалы, на поступок которых решился бы не каждый.









Для фиксации ног использовалось дополнительное оборудование. Светлана Юхалко даже от родных скрыла, куда едет этим ранним утром, чтобы избежать уговоров отказаться.









— Честно? Перед полетом было волнительно, — с улыбкой говорила она уже на земле.

— Самый страшный момент — это шаг из самолета, когда в свободном падении видишь землю. Но дальнейшие эмоции непередаваемы! Крошечные поля, люди — это невероятно.

Такую возможность — показать, что ограничений нет, — предоставило парашютистам-новичкам местное общественное объединение «Инвалиды-спинальники». Председатель общества Геннадий Золотарев говорит, что активная жизнь колясочников позволяет им часто испытывать себя на прочность.









То сплавы на байдарках, то походы на квадроциклах, то спортивные состязания. Мероприятие — часть инициативы «От здоровья каждого к здоровому обществу» проекта «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» (БЕЛМЕД).

Проект финансируется Европейским союзом и реализуется ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения Беларуси.