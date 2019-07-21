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Смотрите, какой праздник пинские спасатели устроили горожанам в День пожарной службы

22.07.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Смотрите, какой праздник пинские спасатели устроили горожанам в День пожарной службы
В минувшее воскресенье в Пинском городском парке культуры и отдыха Пинский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям и Пинский центр ГПАСУ «Республиканский отряд специального назначения» МЧС Республики Беларусь организовали для горожан настоящий праздник в честь Дня пожарной службы. Смотрите, как было весело!

Фото Натальи Милевской.

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