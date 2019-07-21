Смотрите, какой праздник пинские спасатели устроили горожанам в День пожарной службы
Размер текста:
A
A
A
Источник материала:
Полесская правда
>
В минувшее воскресенье в Пинском городском парке культуры и отдыха Пинский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям и Пинский центр ГПАСУ «Республиканский отряд специального назначения» МЧС Республики Беларусь организовали для горожан настоящий праздник в честь Дня пожарной службы. Смотрите, как было весело!
Фото Натальи Милевской.
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!
Свадьба по-белорусски: молодожены выбирают классику и национальный колорит
20:36,
Mir24.TV Belarus
"Слуга народа" по спискам займет в Раде около 125 мест - результаты экзит-полов
20:38,
Интерфакс
Страшная авария на улице Кирова в Барановичах. Очевидцы сообщают о погибшей девочке-подростке
17:06,
Виртуальный Брест
Парк в центре города, котики и старый аэропорт. Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю
07:30,
Tut.by
В Шарковщинском районе появятся милиционеры-шерифы
07:55,
Tut.by
Лига чемпионов. Сегодня состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда
09:23,
Tribuna.com
«Сезон дождей» закончится. Погода в Витебске на неделе
08:00,
Tut.by
Лодка с беженцами начала тонуть в Средиземном море. Людей спас круизный лайнер
07:40,
Tut.by
Алексей Бага: «Русенборг» – серьезный соперник, но мы не зря проходили «Пяст», чтобы бояться каких-то имен»
00:08,
Tribuna.com
«Клецк» может сняться с чемпионата второй лиги
22:03,
Tribuna.com
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы
За ложный донос на сотрудницу ИДН житель Плещениц стал фигурантом уголовного дела
17:34,
Tut.by
Минчанка брала в долг крупные суммы на бизнес, но тратила их на отдых. Ее задержали
12:35,
Tut.by
В Беларуси повышаются пенсии
16:56,
БДГ
Смотрите, какой праздник пинские спасатели устроили горожанам в День пожарной службы
19:16,
Полесская правда
На неделе в Гродно будет тепло и солнечно, только в понедельник и пятницу - дожди
12:38,
Tut.by
В пригороде Гомеля снова задержали человека с большой партией марихуаны
12:32,
Tut.by
Милиционер выгуливал собаку под Житковичами и нашел сумку с тысячей патронов
12:37,
Tut.by
Все новости
Женщина за 60 выглядит вдвое моложе и сводит с ума молодых фанатов. Но стать такой ей помогла болезнь 21.07.2019,
Tut.by
Платный въезд на кладбище, ненужные Лесики, «мат» за шутку и погодные аномалии. Тест по новостям недели 21.07.2019,
Tut.by
СМИ сообщают, что президент Туркменистана умер 21.07.2019,
KYKY
Украинский футболист намеренно промахнулся с пенальти во время матча 21.07.2019,
Tut.by
21 июля день явления Казанской иконы Божией Матери 21.07.2019,
Газета Авангард
Свадьба по-белорусски: молодожены выбирают классику и национальный колорит 21.07.2019,
Mir24.TV Belarus
"Слуга народа" по спискам займет в Раде около 125 мест - результаты экзит-полов 21.07.2019,
Интерфакс
Похороны в разных странах или где хоронят за сумму, равную годовому бюджету белоруса?*
17.07.2019,
21.by
Женщина за 60 выглядит вдвое моложе и сводит с ума молодых фанатов. Но стать такой ей помогла болезнь
21.07.2019,
Tut.by
В меде баллы прежние, в БНТУ подросли. С какими результатами поступают в вуз в этом году
16.07.2019,
Tut.by
Новый спор Беларуси и России. Коротко объясняем, о чем он
17.07.2019,
Tut.by
Платный въезд на кладбище, ненужные Лесики, «мат» за шутку и погодные аномалии. Тест по новостям недели
21.07.2019,
Tut.by
В Пинске в старом ДОТе обнаружили склад оружия
16.07.2019,
Tut.by
Ольга Назарова – о тонкостях летнего биатлона и Чемпионате мира в Раубичах
17.07.2019,
Аргументы и факты