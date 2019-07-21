Директор фирмы, которая делает аттракционы, получал зарплату несуществующего работника

Источник материала: Tut.by

Директор крупной столичной фирмы незаконно начислял зарплату своей знакомой — его задержали.

Задержали директора «одной из крупнейших фирм», которая занимается проектированием и изготовлением аттракционов, пишет сайт ГУВД Мингорисполкома.

В конце июля 2015 года к директору фирмы обратилась знакомая, которая нуждалась в деньгах и попросила о трудоустройстве. Ей предложили работу уборщиком, предупредив, что по штату она будет числиться специалистом по кадрам.

Оперативники Московского РУВД Минска выяснили, что гражданка работала уборщиком до конца 2015 года, но потом сообщила, что из-за болезни ребенка работать больше не может. Трудовой контракт не расторгала, банковскую карту передала директору. По табелю учета рабочего времени женщина была специалистом по кадрам до осени 2018 года, за что ей начислялась заработная плата.

Директор фирмы пояснил, что не стал увольнять знакомую, потому что ей нужно было официальное трудоустройство, а помочь решил из-за хороших отношений.

Во время проверки мужчина признал свою вину и пояснил, что деньги с карты работника тратил на оплату услуг уборки, хозяйственные расходы фирмы и на личные нужды.

Сейчас материалы проверки направили в Московский (Минска) районный отдел Следственного комитета. Там действиям фигуранта дадут правовую оценку.