«Шириной в 1,5 пальца». Минчанка заметила трещины в ТЦ Dana Mall. Что говорит застройщик?

Источник материала: Tut.by

Минчанка заметила трещины между плитами на третьем этаже торгового центра Dana mall и обратилась в МЧС. Застройщик рассказал TUT.BY, что произошло.



Фото: очевидец Юлия

Юлия заметила трещины шириной «в 1,5 пальца» на плитах в торговом центре Dana mall — возле колонны около магазина Mothercare и с противоположной стороны, возле фудкорта.

«Под несущими колоннами трещины», — написала минчанка.

Она добавила, что направила электронное сообщение по этому поводу в МЧС.

В МЧС TUT.BY сообщили, что ответ на обращение будет дан в установленные законом сроки. Если гражданка хочет сообщить о чрезвычайной ситуации, нужно звонить по номерам 101 или 112.



Фото: instagram.com/yulia.voron/

Мы обратились к застройщику Dana Holding. Там объяснили, что на фото — трещина в отделке, которая проходит по месту деформационного шва.

— Этот шов при строительстве зданий предусматривается для компенсации усадочных деформаций железобетонных конструкций и температурных воздействий на каркас. Здание торгово-развлекательного центра «Дана Молл» достаточно большой протяженности, поэтому деформационными швами разделено на несколько блоков. Швы с установленными компенсаторами выполнены на всю высоту здания, включая кровлю. Следует отметить, что взаимные перемещения частей здания по деформационным швам в процессе эксплуатации не оказывают влияние на несущую способность железобетонных конструкций — целостности объекта ничто не угрожает.

Представитель застройщика добавил, что нужно обновить отделочное покрытие по месту деформационных швов — «для безупречной красоты интерьера». Это сделают в ближайшее время.

Кроме того, TUT.BY попросил взглянуть на снимки опытного конструктора — он тоже увидел на фото трещину отделки по месту деформационного шва. По словам специалиста, на вопрос, находятся ли величины деформации каркаса в пределах, оговоренных нормативными документами, может ответить только генпроектная организация, а любые деформации конструкций, в том числе и заранее предусмотренные, требуют тщательного наблюдения и контроля.