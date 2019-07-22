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Врачи рассказали о состоянии избитой молотком восьмилетней девочки

22.07.2019 21:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Девочка чувствует себя хорошо, ее жизни ничего не угрожает. О состоянии восьмилетнего ребенка, которого несколько раз ударила молотком по голове мать, рассказали врачи в эфире канала ОНТ.


Фото: пресс-служба МВД

«У нее был диагностирован перелом костей черепа. Перелом вдавленный с повреждением твердой мозговой оболочки и небольшой эпидуральной гематомой. Сразу же ребенок был взят в операционную. Там ему сделали операцию — костно-пластическую трепанацию и пластику вдавленного перелома», — рассказал врач-нейрохирург РНПЦ неврологии и нейрохирургии Максим Мелешко.

Сегодня девочку перевели из отделения реанимации в нейрохирургию. По словам врачей, она чувствует себя хорошо, ее жизни ничего не угрожает.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, в больницу Минска поступила восьмилетняя девочка с сильным кровотечением: девочку несколько раз ударила молотком 38-летняя мать. Это произошло в квартире жилого дома на улице Налибокской. Ее остановил отец, который услышал крики и прибежал в комнату, где находились жена и дочка.

В отношении матери возбудили уголовное дело, сейчас она находится в РНПЦ психического здоровья.

 
Теги: Минск
 
 
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У нее был диагностирован перелом костей черепа. Перелом вдавленный с повреждением твердой мозговой оболочки и небольшой эпидуральной гематомой.
 
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