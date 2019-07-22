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Бывшую сотрудницу банка в Гродненской области судят за хищение Br850 тыс.

22.07.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Бывшую сотрудницу банка в Гродненской области судят за хищение Br850 тыс.

От действий женщины пострадали около 10 человек.

Суд Берестовицкого района сегодня начал рассматривать дело экс-работницы банка, которая завладела деньгами клиентов на сумму Br850 тыс. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

Женщина 1961 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.211 (присвоение либо растрата), ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ч.4 ст.209 (мошенничество) УК.

Обвиняемая работала специалистом по операционно-кассовой работе в одном из банков в Берестовицком районе. При обращении клиента об оформлении банковского валютного вклада она распоряжалась деньгами по собственному усмотрению.

От действий женщины пострадали около 10 человек. Сумма ущерба превысила Br850 тыс. Обвиняемая пыталась скрыться, но была задержана.

БелТА
 
 
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От действий женщины пострадали около 10 человек. Суд Берестовицкого района сегодня начал рассматривать дело экс-работницы банка, которая завладела деньгами...
 
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