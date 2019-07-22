Нашествие муравьев, пенсии, котлеты для бургеров, парни в долгах и избитый ребенок - все за вчера

Лето и каникулы в самом разгаре (хотя Минобр уже утвердил перечень экзаменов для школьников на следующий год). Еще можно решиться на какую-нибудь авантюру, например, сделать татуировку. Столько всего еще впереди: в Минскприедет модный российский дуэт (возрастное ограничение концерта — 18, но если привести родителей, то их пустят бесплатно), в кинотеатрах идет много интересного (в лидерах снова мультфильм), крупные музыкальные фестивали страны будут транслировать в прямом эфире и уже известно, что покажут на «Белой Веже» в этом году. Обязательно выбирайте для себя что-нибудь. Еще один вариант приятного отдыха — аквапарк (тем более, чт синоптики обещают теплые деньки). Только вот еду свою не берите — не пустят. Не забудем пару фраз сказать о серьезном и важном, что произошло в понедельник.
САМОЕ ВАЖНОЕ
По мере замедления темпов роста белорусской экономики и увеличения платежей по внешнему долгу тема структурных реформ выходит на первый план. Глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер в интервью TUT.BY рассказал, что будет в готовящейся с правительством «дорожной карте» реформ, во что обходится экономике проблемный госсектор и не придется ли белорусам страдать, как при реформах 90-х годов.
В Украине вчера считали голоса избирателей. На выборах в Верховную раду пропрезидентская партия «Слуга народа» набирает более 42%. Для того чтобы получить абсолютное большинство голосов в Раде, «Слуге народа» требовалось 226 мандатов (у них уже 252 мандата). Таким образом, партия «Слуга народа» стала первой в истории Украины, которая сможет сформировать большинство в Верховной раде без вступления в коалицию с другими партиями. Что эта победа значит для Беларуси, рассуждает политический обозреватель Юрий Дракохруст.
Что у нас с финансами? Министр экономики рассказал, сколько в стране осталось организаций, где платят меньше 400 рублей. Он заявил, что такая зарплата при наличии семьи недопустима (согласны, да и на одного сильно не разгуляешься). Зато пенсии вырастут с 1 августа. В Минтруда рассказали, какими они будут. И еще немного о деньгах — один из банков повышает комиссию за снятие наличных и просмотр баланса в «чужих» банкоматах.
В Логойске хотят наладить производство замороженных мясных полуфабрикатов для бургеров и чизбургеров. Собираются построить завод. Скоро состоится общественное обсуждение. Дискуссия обещает быть жаркой. Местные жители уже собрали более 400 подписей против строительства завода. Люди написали нам, что обеспокоены возможными шумами, плохими запахами, загрязнением почвы, воды и другими вредными воздействиями.
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
Белоруска переехала жить в Ванкувер, город, который не раз удостоен звания «лучшего города Земли». У нашей героини пять дипломов, которые не пригодились на новом месте. Она рассказывает о подводных камнях жизни в одном из самых благополучных городов Канады. По ее словам, комфортно себя чувствуют там только миллиардеры и бомжи, так как и те, и другие совершенно материально независимы.
Вы тоже заметили, что снова появилось огромное количество муравьев с крыльями? Они так и норовят запутаться в волосах или залететь в квартиру. Не волнуйтесь, это у муравьев брачный период, вот найдут себе место, отбросят крылья и перестанут нас с вами донимать. Узнали подробности у специалиста.
В воскресенье в культурном центре «Корпус» на проспекте Машерова прошел экологический маркет, где магазины продавали многоразовые товары, в основном — без упаковки. Также работали фермеры с сертифицированными продуктами. Мы посмотрели, сколько стоит безотходный образ жизни — zero waste.
В 6 утра подъем, потом 40 км на велосипеде, затем 4−5 км на стадионе, вечером плавание — 1,5 км в бассейне или силовые упражнения. И так каждый день. Как вам тренировочка? А для нашего героя это образ жизни. Скорее читайте про ЗОЖ 79-летнего триатлониста, который обгоняет молодежь.
Не пропустите новый выпуск проекта«Если к вам пришли». В прошлых выпусках мы рассказали, как вести себя на обыске и допросе, где искать адвоката, что делать родственникам и как выглядят в Беларуси изоляторы, куда помещают подозреваемых и обвиняемых. В этот раз говорим о детях: могут ли их задержать, когда об этом сообщают родителям и какое наказание грозит несовершеннолетним.
Минчанка заметила трещины в ТЦ Dana Mall. Мы обратились за комментарием к застройщику здания. Там объяснили, что на фото — трещина в отделке, которая проходит по месту деформационного шва.
Жуткая история произошла в выходные: в больницу Минска поступила восьмилетняя девочка с сильным кровотечением: ребенка несколько раз ударила молотком 38-летняя мать. Ее остановил отец, который услышал крики и прибежал в комнату. В отношении матери возбудили уголовное дело, сейчас она находится в РНПЦ психического здоровья. Врачи рассказали о состоянии девочки.
Помните историю о том, как в Минске в квартиру к семье педиатра и детского хирурга-травматолога Дмитрия Середы ворвался ОМОН? Задержание, по словам мужчины, происходило довольно жестко — и, как оказалось, по ошибке. Сейчас в суде рассматривают жалобу Середы на отказ Следственного комитета возбуждать уголовное дело против задержавших его силовиков.
Президент подписалуказ об осеннем призыве на срочную военную службу. А у нас тем временем вышло мнение одной мамы об «отсрочках». Наталья Поспелова задается вопросом, готова ли армия к прибытию «продвинутых» и образованных солдат?
Как здорово, что у нас много предприимчивых и смелых ребят. Вот вам свежая история: два недавних школьника открыли свой фудтрак. Они сделали его своими руками, вложив в него 35 тысяч долларов. Откуда у ребят деньги? Заняли «у кого только можно». К сожалению, первый их выезд не принес заработка. Они отправились работать на фестивальную зону II Европейских игр. Этот «выезд» они называют хорошим уроком с большими денежными потерями (и не только они). Пока у ребят куча долгов, но они полны энтузиазма и верят, что все получится. Пожелаем им удачи!
О СПОРТЕ
Теннисистка Арина Соболенко дала нам большое интервью, где рассказала о своей подготовке и взаимоотношениях с тренером. С начала 2019-го, в свой первый сезон в топ-10, у Арины нет побед над игроками из первой десятки, на турнирах серии «Большого шлема» она рано выбывает, а последний финал в одиночном разряде сыграла в январе. Соболенко оценила этот этап карьеры, который, казалось, должен был стать для нее периодом больших возможностей, но вышло иначе.
В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов. Возможными соперниками БАТЭ стали словенский «Марибор» и шведский АИК. Чемпионы Беларуси сыграют с победителями этого противостояния. Будем надеяться, нашим спортсменам повезет. Как, например, повезло этому мальчику: он просто отдыхал на пляже, когда его позвал играть в футбол Месси.