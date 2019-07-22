Нашествие муравьев, пенсии, котлеты для бургеров, парни в долгах и избитый ребенок - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Лето и каникулы в самом разгаре (хотя Минобр уже утвердил перечень экзаменов для школьников на следующий год). Еще можно решиться на какую-нибудь авантюру, например, сделать татуировку . Столько всего еще впереди: в Минск приедет модный российский дуэт (возрастное ограничение концерта — 18, но если привести родителей, то их пустят бесплатно), в кинотеатрах идет много интересного (в лидерах снова мультфильм ), крупные музыкальные фестивали страны будут транслировать в прямом эфире и уже известно, что покажут на «Белой Веже» в этом году. Обязательно выбирайте для себя что-нибудь. Еще один вариант приятного отдыха — аквапарк (тем более, чт синоптики обещают теплые деньки ). Только вот еду свою не берите — не пустят. Не забудем пару фраз сказать о серьезном и важном, что произошло в понедельник.

САМОЕ ВАЖНОЕ

По мере замедления темпов роста белорусской экономики и увеличения платежей по внешнему долгу тема структурных реформ выходит на первый план. Глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер в интервью TUT.BY рассказал , что будет в готовящейся с правительством «дорожной карте» реформ, во что обходится экономике проблемный госсектор и не придется ли белорусам страдать, как при реформах 90-х годов.





В Украине вчера считали голоса избирателей. На выборах в Верховную раду пропрезидентская партия «Слуга народа» набирает более 42%. Для того чтобы получить абсолютное большинство голосов в Раде, «Слуге народа» требовалось 226 мандатов (у них уже 252 мандата). Таким образом, партия «Слуга народа» стала первой в истории Украины, которая сможет сформировать большинство в Верховной раде без вступления в коалицию с другими партиями. Что эта победа значит для Беларуси, рассуждает политический обозреватель Юрий Дракохруст.

голоса избирателей. На пропрезидентская партия «Слуга народа» набирает более 42%. Для того чтобы получить абсолютное большинство голосов в Раде, «Слуге народа» требовалось 226 мандатов (у них уже 252 мандата). Таким образом, партия «Слуга народа» стала первой в истории Украины, которая в Верховной раде без вступления в коалицию с другими партиями. Что эта победа значит для Беларуси, политический обозреватель Юрий Дракохруст. Что у нас с финансами ? Министр экономики рассказал, сколько в стране осталось организаций, где платят меньше 400 рублей . Он заявил, что такая зарплата при наличии семьи недопустима (согласны, да и на одного сильно не разгуляешься). Зато пенсии вырастут с 1 августа. В Минтруда рассказали, какими они будут . И еще немного о деньгах — один из банков повышает комиссию за снятие наличных и просмотр баланса в «чужих» банкоматах.

? Министр экономики рассказал, сколько в стране осталось организаций, . Он заявил, что такая зарплата при наличии семьи недопустима (согласны, да и на одного сильно не разгуляешься). Зато с 1 августа. В Минтруда рассказали, . И еще немного о деньгах — один из банков за снятие наличных и в «чужих» банкоматах. В Логойске хотят наладить производство замороженных мясных полуфабрикатов для бургеров и чизбургеров. Собираются построить завод. Скоро состоится общественное обсуждение. Дискуссия обещает быть жаркой . Местные жители уже собрали более 400 подписей против строительства завода. Люди написали нам, что обеспокоены возможными шумами, плохими запахами, загрязнением почвы, воды и другими вредными воздействиями.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Белоруска переехала жить в Ванкувер, город, который не раз удостоен звания «лучшего города Земли». У нашей героини пять дипломов, которые не пригодились на новом месте. Она рассказывает о подводных камнях жизни в одном из самых благополучных городов Канады. По ее словам, комфортно себя чувствуют там только миллиардеры и бомжи, так как и те, и другие совершенно материально независимы.





Вы тоже заметили, что снова появилось огромное количество муравьев с крыльями ? Они так и норовят запутаться в волосах или залететь в квартиру. Не волнуйтесь, это у муравьев брачный период, вот найдут себе место, отбросят крылья и перестанут нас с вами донимать. Узнали подробности у специалиста.

? Они так и норовят запутаться в волосах или залететь в квартиру. Не волнуйтесь, это у муравьев брачный период, вот найдут себе место, отбросят крылья и перестанут нас с вами донимать. Узнали у специалиста. В воскресенье в культурном центре «Корпус» на проспекте Машерова прошел экологический маркет , где магазины продавали многоразовые товары, в основном — без упаковки. Также работали фермеры с сертифицированными продуктами. Мы посмотрели, сколько стоит безотходный образ жизни — zero waste.

, где магазины продавали многоразовые товары, в основном — без упаковки. Также работали фермеры с сертифицированными продуктами. Мы — zero waste. В 6 утра подъем, потом 40 км на велосипеде, затем 4−5 км на стадионе, вечером плавание — 1,5 км в бассейне или силовые упражнения. И так каждый день. Как вам тренировочка? А для нашего героя это образ жизни. Скорее читайте про ЗОЖ 79-летнего триатлониста , который обгоняет молодежь.

Скорее читайте про , который обгоняет молодежь. Не пропустите новый выпуск проекта «Если к вам пришли» . В прошлых выпусках мы рассказали, как вести себя на обыске и допросе, где искать адвоката, что делать родственникам и как выглядят в Беларуси изоляторы, куда помещают подозреваемых и обвиняемых. В этот раз говорим о детях : могут ли их задержать, когда об этом сообщают родителям и какое наказание грозит несовершеннолетним.

. В прошлых выпусках мы рассказали, как вести себя на обыске и допросе, где искать адвоката, что делать родственникам и как выглядят в Беларуси изоляторы, куда помещают подозреваемых и обвиняемых. В этот раз : могут ли их задержать, когда об этом сообщают родителям и какое наказание грозит несовершеннолетним. Минчанка заметила трещины в ТЦ Dana Mall . Мы обратились за комментарием к застройщику здания. Там объяснили , что на фото — трещина в отделке, которая проходит по месту деформационного шва.

. Мы обратились за комментарием к застройщику здания. Там , что на фото — трещина в отделке, которая проходит по месту деформационного шва. Жуткая история произошла в выходные: в больницу Минска поступила восьмилетняя девочка с сильным кровотечением: ребенка несколько раз ударила молотком 38-летняя мать. Ее остановил отец, который услышал крики и прибежал в комнату. В отношении матери возбудили уголовное дело, сейчас она находится в РНПЦ психического здоровья. Врачи рассказали о состоянии девочки.

произошла в выходные: в больницу Минска восьмилетняя девочка с сильным кровотечением: ребенка несколько раз ударила молотком 38-летняя мать. Ее остановил отец, который услышал крики и прибежал в комнату. В отношении матери уголовное дело, сейчас она находится в РНПЦ психического здоровья. Врачи о состоянии девочки. Помните историю о том, как в Минске в квартиру к семье педиатра и детского хирурга-травматолога Дмитрия Середы ворвался ОМОН ? Задержание, по словам мужчины, происходило довольно жестко — и, как оказалось, по ошибке . Сейчас в суде рассматривают жалобу Середы на отказ Следственного комитета возбуждать уголовное дело против задержавших его силовиков.

? Задержание, по словам мужчины, происходило довольно жестко — и, как оказалось, . Сейчас Середы на отказ Следственного комитета возбуждать уголовное дело против задержавших его силовиков. Президент подписал указ об осеннем призыве на срочную военную службу. А у нас тем временем вышло мнение одной мамы об «отсрочках». Наталья Поспелова задается вопросом, готова ли армия к прибытию «продвинутых» и образованных солдат?

на срочную военную службу. А у нас тем временем вышло об «отсрочках». Наталья Поспелова задается вопросом, готова ли армия к прибытию «продвинутых» и образованных солдат? Как здорово, что у нас много предприимчивых и смелых ребят. Вот вам свежая история: два недавних школьника открыли свой фудтрак. Они сделали его своими руками, вложив в него 35 тысяч долларов . Откуда у ребят деньги? Заняли «у кого только можно». К сожалению, первый их выезд не принес заработка. Они отправились работать на фестивальную зону II Европейских игр. Этот «выезд» они называют хорошим уроком с большими денежными потерями (и не только они ). Пока у ребят куча долгов, но они полны энтузиазма и верят, что все получится. Пожелаем им удачи!





О СПОРТЕ

Теннисистка Арина Соболенко дала нам большое интервью, где рассказала о своей подготовке и взаимоотношениях с тренером. С начала 2019-го, в свой первый сезон в топ-10, у Арины нет побед над игроками из первой десятки, на турнирах серии «Большого шлема» она рано выбывает, а последний финал в одиночном разряде сыграла в январе. Соболенко оценила этот этап карьеры , который, казалось, должен был стать для нее периодом больших возможностей, но вышло иначе.

дала нам большое интервью, где рассказала о своей подготовке и взаимоотношениях с тренером. С начала 2019-го, в свой первый сезон в топ-10, у Арины нет побед над игроками из первой десятки, на турнирах серии «Большого шлема» она рано выбывает, а последний финал в одиночном разряде сыграла в январе. Соболенко , который, казалось, должен был стать для нее периодом больших возможностей, но вышло иначе. В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов. Возможными соперниками БАТЭ стали словенский «Марибор» и шведский АИК. Чемпионы Беларуси сыграют с победителями этого противостояния. Будем надеяться, нашим спортсменам повезет. Как, например, повезло этому мальчику: он просто отдыхал на пляже, когда его позвал играть в футбол Месси .

Все новости понедельника, 22 июля

Кстати. Что белорусу роднее: доллар или Шенген ? Пока вы думаете, расскажем еще, что вчера глава представительства Европейского союза в нашей стране назвала срок подписания соглашения об упрощении визового режима Беларуси с ЕС. Удачного дня!

Ваша редакция

Вы подписаны на новости TUT.BY