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Что ответили власти Витебска на предложение горожан не продавать алкоголь в парке возле Витьбы
23.07.2019 08:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витебский горисполком дал ответ
На петицию ответил первый заместитель председателя горисполкома Валентин Цветков.
Чиновник перечисляет пункты законов, регулирующих производство и оборот алкогольной продукции в Беларуси, и приходит к выводу: «Торговля алкогольными напитками на розлив в объектах общественного питания, расположенных на территории набережной реки Витьба в городе Витебске, не противоречит действующему законодательству Республики Беларусь».
Напомним, коллективное обращение с требованием запретить продажу водки и пива в зоне отдыха на набережной Витьбы подписали более 400 человек. Этот парк — любимое место семейного и активного отдыха для витеблян, там всегда много детей. «Отдых не должен ассоциироваться для них с потреблением алкоголя», — писали авторы петиции.
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На встрече не было ни медиков, ни представителей милиции, ни сотрудников, которые отвечают за спорт и ЗОЖ. Ожидалось, что у них тоже есть что сказать о проблеме употребления алкоголя в общественных местах.
Из спортивных чиновников на собрание пришел лишь директор футбольного клуба «Витебск» Николай Вайтюховский — ФК принадлежит одна из палаток, где продают спиртное в парке. В интервью «Радыё Рацыя» он
— Футбольный клуб никак не может быть за алкоголь. Но одно из направлений нашего развития — торговля. Мы и поставили палатку. Если она будет без алкоголя, то будет работать в убыток. А я хозяйственник: тогда или ее совсем не ставить, или ставить, но чтобы она приносила прибыль.
Ответ горисполкома на петицию горожане могут обжаловать в облисполкоме.
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На петицию ответил первый заместитель председателя горисполкома Валентин Цветков.
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