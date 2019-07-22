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Что ответили власти Витебска на предложение горожан не продавать алкоголь в парке возле Витьбы

23.07.2019 08:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Витебский горисполком дал ответ на петицию горожан с просьбой запретить продажу спиртного в парке на набережной Витьбы. Власти решили, что торговать алкоголем на розлив в местных палатках можно, так как это «не противоречит действующему законодательству», сообщает «Віцебская вясна».


Фото: petitions.by

На петицию ответил первый заместитель председателя горисполкома Валентин Цветков.

Чиновник перечисляет пункты законов, регулирующих производство и оборот алкогольной продукции в Беларуси, и приходит к выводу: «Торговля алкогольными напитками на розлив в объектах общественного питания, расположенных на территории набережной реки Витьба в городе Витебске, не противоречит действующему законодательству Республики Беларусь».


Напомним, коллективное обращение с требованием запретить продажу водки и пива в зоне отдыха на набережной Витьбы подписали более 400 человек. Этот парк — любимое место семейного и активного отдыха для витеблян, там всегда много детей. «Отдых не должен ассоциироваться для них с потреблением алкоголя», — писали авторы петиции.

6 июля городские власти организовали собрание с горожанами, чтобы обсудить: продавать или нет спиртное в этом парке. К согласию участники встречи не пришли. Глава администрации Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский заявил, что согласен и с противниками торговли спиртным в парке («В ваших словах есть здравый смысл»), и с ее сторонниками («От холодного пива в субботу вечером, наверное, ни один отец не откажется»).

На встрече не было ни медиков, ни представителей милиции, ни сотрудников, которые отвечают за спорт и ЗОЖ. Ожидалось, что у них тоже есть что сказать о проблеме употребления алкоголя в общественных местах.

Из спортивных чиновников на собрание пришел лишь директор футбольного клуба «Витебск» Николай Вайтюховский — ФК принадлежит одна из палаток, где продают спиртное в парке. В интервью «Радыё Рацыя» он отметил:

— Футбольный клуб никак не может быть за алкоголь. Но одно из направлений нашего развития — торговля. Мы и поставили палатку. Если она будет без алкоголя, то будет работать в убыток. А я хозяйственник: тогда или ее совсем не ставить, или ставить, но чтобы она приносила прибыль.

Ответ горисполкома на петицию горожане могут обжаловать в облисполкоме.

 
Теги: Витебск
 
 
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На петицию ответил первый заместитель председателя горисполкома Валентин Цветков.
 
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