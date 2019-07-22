Тушил сигарету на лице… И не только

Источник материала: Навiны Палесся





Иногда границы фантазии хулиганов заходят слишком далеко. Вот только несколько примеров, которые имели место на территории нашего района в 2019 году.

В общественном месте молодой житель Давид-Городка не смог найти для себя более полезного занятия, чем… демонстрировать свой половой орган незнакомой даме. Та обратилась в милицию, и нарушитель ответил за свои действия в соответствии с ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь (хулиганство).

Два товарища в парке Давид-Городка от нечего делать сломали челюсть несовершеннолетнему. Точно такую же травму своей жертве нанёс и житель райцентра, находясь в подпитии в увеселительном заведении.

Ещё одно хулиганство, которое поражает своей наглостью, случилось в Давид-Городке. Ранее не судимый молодой мужчина сначала потушил горящую сигарету о лицо своего оппонента, затем нанёс удар кулаком…

Отдельная тема – хулиганства, цель которых повредить чужое имущество. Неизвестные повредили лобовое стекло и отражающие элементы на авто жителя аг. Ольшаны. Похожий случай произошёл в Ольшанах с участием несовершеннолетних, личности которых установлены.

Несмотря на то, что все перечисленные истории очень отличаются, их объединяет одно – общая статья Уголовного кодекса Республики Беларусь (хулиганство). О том, что такое хулиганство с точки зрения закона и какое наказание предусматривает данная статья, «НП» рассказал первый заместитель начальника Столинского РОВД подполковник милиции Василий ЧМУНЕВИЧ:

– Хулиганство – это умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия или угрозой его применения либо уничтожением или повреждением чужого имущества либо отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом. Данные действия наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до трех лет.

Хулиганство, совершенное повторно либо группой лиц (ч. 2 ст. 339), наказывается арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок от одного года до шести лет.

Действия, предусмотренные частями первой или второй статьи 339 УК Республики Беларусь, совершённые с применением оружия, других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений, наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Об этом не стоит забывать всем, кто решил, что нормы морали и закона придуманы не для него…

Анастасия ПОКРОВСКАЯ