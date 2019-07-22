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Оперативность и готовность сандружин

23.07.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Оперативность и готовность сандружин

19 июля в городском парке г. Столина состоялись районные соревнования санитарных дружин предприятий и хозяйств нашего района. За звание лучших боролись одиннадцать команд.
Началось мероприятие с торжественного построения. Поприветствовали участников соревнований председатель районной комиссии по чрезвычайным ситуациям – заместитель председателя райисполкома Сергей Стовба, а также заместитель начальника гражданской обороны района – начальник Столинского РОЧС Александр Минчик.
Задача членов санитарной дружины – быть готовыми помочь подразделениям МЧС и скорой медицинской помощи в любой чрезвычайной ситуации – от стихийного бедствия до несчастного случая на производстве. Поэтому санитарным дружинам пришлось продемонстрировать свою боеготовность и теоретическую подкованность в пяти этапах конкурсной программы.
Судейская комиссия оценивала табельное оснащение и умение грамотно его использовать, а также способность слаженно действовать в очагах химического и смешанного поражения. При этом представителям сандружин нужно было не только найти условно пострадавших, оказать им первую медицинскую помощь и переместить в безопасное место. По ходу действия сандружина поясняла каждый свой шаг. Не менее сложным было прохождение очага инфекционного заболевания: команды выявляли «больных», проводили дезинфекцию помещения, делали выводы об очагах и причинах заражения, распространения инфекции и т. д. Для каждого участника важно было уметь и быстро надеть противогаз, определить направление ветра, за считанные секунды сориентироваться в чрезвычайной ситуации и принять правильное решение, чтобы избежать роковой ошибки, из-за которой кто-то может не только пострадать или получить травмы, но и погибнуть. Завершил состязания теоретический этап.
Член комиссии, старший инженер сектора организации функционирования государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Столинского РОЧС Владимир Стемпковский отмечает, что актуальность данных соревнований с годами не уменьшается. Навыки, которые ежегодно проверяют сандружинники, и в мирное время найдут себе применение. Подобные мероприятия дают возможность оценить уровень своей подготовки, готовности к ликвидации последствий любой чрезвычайной ситуации. Ведь члены санитарных дружин – это работники предприятий и хозяйств, которые регулярно отрабатывают алгоритм действий в условиях чрезвычайных происшествий. Они обладают хорошим багажом теоретических знаний. Поэтому в случае необходимости дружины всегда готовы оперативно отреагировать и оказать помощь как непосредственно на своем рабочем месте, так и выехать по требованию.
По итогам соревнований первое место заняла команда производственного филиала г. Столина ОАО «Савушкин продукт», второе место – у представителей КУПП «Маньковичи», почетного третьего места удостоена команда СПК «Федорский». В номинации «Лучший командир санитарной дружины» победил Виктор Немшон (УП «Столинская ПМК-24»), а «Лучшей сандружинницей санитарной дружины» стала Светлана Певец (СПК «Федорский»).
Команды награждены денежными призами, а лучшему командиру и лучшей сандружиннице вручили грамоты и денежные призы.
Людмила КАСПЕРОВИЧ
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19 июля в городском парке г. Столина состоялись районные соревнования санитарных дружин предприятий и хозяйств нашего района. За звание лучших
 
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