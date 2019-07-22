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Нужны номера, жилеты и …

23.07.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Нужны номера, жилеты и …

Работники Столинского РОЧС провели рейд совместно с представителями Государственной инспекции по маломерным судам.
Стартовой точкой стала р. Горынь возле г. Давид-Городка, по которой на катере направились в сторону д. Семигостичи к р. Припять.
По пути следования участники рейда обращали внимание на тех граждан, которые отдыхали на берегу. Так как погода нынче прохладная, отдыхающих поубавилось. Поэтому рейдовая группа сосредоточилась на выявлении нарушителей правил безопасности при эксплуатации маломерных судов.
По статистике самыми распространенными нарушениями являются отсутствие регистрации маломерных судов или технического освидетельствования (ТО). Многие пренебрегают правилами безопасности и катаются без спасательных жилетов. Помимо этого, не во всех судовладельцев имеется удостоверение на право управления маломерным судном свыше 5 лошадиных сил.
За нарушение правил безопасности судоходства предусмотрена административная ответственность. За управление маломерным судном, мощность двигателя которого превышает 5 лошадиных сил, без соответствующих прав, а также за передачу управления маломерным судном бесправнику предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 базовых величин. Нарушение правил регистрации и классификации маломерных судов влечёт за собой наложение штрафа от 2 до 5 базовых величин. Предупреждение или штраф до 3 базовых величин грозит тем гражданам, которые эксплуатируют маломерное судно без технического освидетельствования, либо судовладельцам, на борту которых отсутствуют спасательные жилеты.
В ходе проведённого рейда было выявлено три нарушителя, у которых отсутствовали спасательные жилеты. В свое оправдание они утверждали, что забыли их в машине либо ссылались на то, что катаются очень редко, вплоть до одного раза в год. Один гражданин не имел при себе документов на плавучее средство. У рейдовой группы даже возникло сомнение о регистрации маломерного судна, ибо на нем не было соответствующего номера. Составлены административные протоколы.
Столинский РОЧС обращается к жителям района с просьбой не забывать, какую опасность таит в себе вода.
Людмила КАСПЕРОВИЧ

 
 
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Работники Столинского РОЧС провели рейд совместно с представителями Государственной инспекции по маломерным судам. Стартовой точкой стала р. Горынь возле г.
 
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