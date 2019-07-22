Благородная миссия спасателя

Источник материала: Навiны Палесся





Начальник пожарной аварийно-спасательной части № 1, которая расположена в г..Столине, лейтенант внутренней службы Николай Русенчик прошёл путь от простого пожарного-спасателя до начальника части.

Он уверен, что быть бойцом МЧС – это почетная миссия, тот нелегкий путь, по которому идёт каждый сотрудник Министерства по чрезвычайным ситуациям, проявляя мужество, честь и самоотверженность при выполнении своего профессионального долга.

Николай – выходец из Клецкого района Минской области. Уже после окончания девяти классов парень решил, что в будущем хочет защищать как свое государство, так и соотечественников. Он поступил в военно-патриотический класс, больше половины учащихся которого вскоре стали курсантами военной академии.

Николаю чуточку не повезло с поступлением в вуз, но он не стал отчаиваться и настойчиво шёл к своей мечте. Парень поступил в Солигорский горно-химический колледж. Буквально с первых дней понял, что быть спасателем – это его призвание. Он начал интенсивно заниматься спортом, чтобы иметь хорошую физическую подготовку. Стажировку проходил в Клецке. В это время произошел пожар, который в мельчайших подробностях помнит до сих пор. Тогда горел склад с макулатурой. Больших навыков у Николая не было, но он заручился поддержкой опытных пожарных-спасателей.

– Первый вызов, первый пожар, первая гибель и первая спасенная жизнь – это остается в памяти навсегда, это не стереть и не вычеркнуть из сознания, – отмечает Николай Русенчик. – Со временем осознаешь, что такова твоя работа и ты ничего не в силах изменить, исправить. Сами люди должны быть более осмотрительными, чтобы избежать беды. Многое зависит от человеческого фактора…

После окончания колледжа по специальности «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» Николай Русенчик работал старшим пожарным в ПАСЧ № 1 г..Клецка. Ему повезло, ибо пришёл в ту смену, в которой стажировался. Всех бойцов уже знал и был уверен в поддержке товарищей. За добросовестный труд, достойное несение внутренней службы он назначен на должность командира отделения.

В это же время поступил на заочную форму обучения в командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь. На службе пришлось встречаться с самыми нестандартными ситуациями. Из них нужно было найти выход не только самому, а и помочь пострадавшим. Как-то поздней осенью бабушка угодила в колодец. Благо вовремя на помощь подоспели спасатели. Николай спустился в ледяную воду, чтобы вытащить пожилую женщину. Все закончилось благополучно: пострадавшая получила сильное переохлаждения, но осталась жива.

На дискотеке в Клецке Николай познакомился с прекрасной девушкой Дианой, которая, как оказалось, приехала из Столина в гости к подруге. Начали встречаться, и когда появились планы о браке, молодой человек решил перевестись на Столинщину, поближе к любимой.

В Столинском РОЧС Николаю Русенчику предложили должность командира отделения в ПАСП № 12 в Воронях. Этот период запомнился спасателю тушением торфяников. Самый значимый пожар тогда произошел в районе бывшей мебельной фабрики г. Столина, когда отягощала обстановку жаркая погода. Не раз приходилось находить жертв огня, к сожалению, без признаков жизни. И всегда больно осознавать, что виной трагедии стал сам человек.

После оптимизации закрыли пост в Воронях, и Николай занял должность командира отделения в ПАСЧ № 1 г. Столина, выполнял обязанности начальника смены. Всегда активно участвовал в различных соревнованиях: бег, группа спасения на воде, лыжи, пожарный спорт и др. И довольно часто команда РОЧС завоевывала призовые места, что еще больше сплотило коллектив.

Незабываемым для него, как начальника караула, стало 28 ноября, когда из рук Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь он получил первое свое офицерское звание «Лейтенант внутренней службы». Нынче у Николая Русенчика добавилось ответственности. Он утверждает, что коллектив очень хороший, поэтому и всякое дело спорится. Но есть такие люди, на которых стоит равняться: Василий Полховский, Игорь Добринец, Игорь Костюк, Геннадий Лукашук, Александр Жакун – первая смена; Евгений Буян, Вадим Пинчук, Александр Молчанович – вторая смена; Игорь Бокша, Андрей Андрусик, Александр Хайко – третья смена, а также начальник части выделяет старшего водителя Алексея Буйнича.

Каждый спасатель должен иметь надежный тыл, где бы его ждали и понимали. Для Николая – это любимая жена и дочери Анастасия, которой уже пять лет, и Алинка, которой всего два годика. Николай Русенчик считает, что ему очень повезло, ведь жена до выхода в декретный отпуск работала старшим поваром в общепите. Поэтому теперь на столе есть и разносолы, и вкусные торты, которые она любит готовить.

Николай все свое свободное время посвящает семье и строительству, отделке своего дома. Для него очень важно, чтобы все было сделано качественно и своими руками. А если что-то не получается, на помощь приходит всемогущий интернет, где он ищет ответ на все вопросы.

В преддверии профессионального праздника спасатель желает своим коллегам крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма, понимания со стороны руководства, коллег и жителей района. Никогда не стоит опускать руки и смело идти вперед, ведь каждый пожарный-спасатель выполняет благородную миссию во имя своего государства и других людей.

Людмила КАСПЕРОВИЧ

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