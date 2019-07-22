24 июля в Давид-Городокском городском исполнительном комитете состоится выездное заседание комиссии по координации работы по содействию занятости

Источник материала: Навiны Палесся





Уважаемые жители Столинского района!

Постоянно действующая комиссия по координации работы по содействию занятости обращает ваше внимание, что 24 июля 2019 года с 15.00 до 17.00 часов состоится выездное заседание комиссии в Давид-Городокском городском исполнительном комитете.

Каждый житель района может обратиться в комиссию по вопросу занятости, обучения (переобучения), самозанятости, в случае нахождения в трудной жизненной ситуации получить консультативную помощь.

Всем гражданам, которые еще не обратились в комиссию, просим сообщить сведения о занятости (трудоустройстве, учебе и т. д. ) в постоянно действующую комиссию. В случае незанятости просим предоставить документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию.

Адрес заседания комиссии: г. Давид-Городок, ул. Юрченко, 11. Предварительная запись по тел. 6 23 39.