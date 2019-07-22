﻿ 24 июля в Давид-Городокском городском исполнительном комитете состоится выездное заседание комиссии по координации работы по содействию занятости. 21.by
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24 июля в Давид-Городокском городском исполнительном комитете состоится выездное заседание комиссии по координации работы по содействию занятости

23.07.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

24 июля в Давид-Городокском городском исполнительном комитете состоится выездное заседание комиссии по координации работы по содействию занятости

Уважаемые жители Столинского района!
Постоянно действующая комиссия по координации работы по содействию занятости обращает ваше внимание, что 24 июля 2019 года с 15.00 до 17.00 часов состоится выездное заседание комиссии в Давид-Городокском городском исполнительном комитете.
Каждый житель района может обратиться в комиссию по вопросу занятости, обучения (переобучения), самозанятости, в случае нахождения в трудной жизненной ситуации получить консультативную помощь.
Всем гражданам, которые еще не обратились в комиссию, просим сообщить сведения о занятости (трудоустройстве, учебе и т. д. ) в постоянно действующую комиссию. В случае незанятости просим предоставить документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию.
Адрес заседания комиссии: г. Давид-Городок, ул. Юрченко, 11. Предварительная запись по тел. 6 23 39.

 
 
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Уважаемые жители Столинского района! Постоянно действующая комиссия по координации работы по содействию занятости обращает ваше внимание, что 24 июля 2019
 
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