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В Гомельской области пенсионерку ограбили, пока она собирала малину в саду
23.07.2019 10:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В агрогородке Еремино (Гомельский район) 62-летнюю пенсионерку ограбили, пока она собирала малину в саду. Подозреваемыми оказались две женщины,
Милиция отмечает, что ограбить пенсионерку не составило труда: ключи от дома женщина прятала на старом холодильнике во дворе. Так незваные гости вынесли из «стенки» в зале 2600 рублей, 40 тысяч российских рублей и 10 долларов.
Сотрудники уголовного розыска вышли на след двух женщин. У них изъяли все похищенные деньги, подозреваемые арестованы и находятся в СИЗО. Ранее их уже судили за подобное.
Увы, говорят в милиции, такие кражи не редкость: часто в сельской местности люди оставляют ключи на гвоздике за домом, в цветочном горшке рядом с дверями, под чугунком и так далее. Преступникам не составляет труда найти искомое.
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Женщина оставила ключ от дома во дворе, и гостьи без проблем нашли его.
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