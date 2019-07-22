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В Гомельской области пенсионерку ограбили, пока она собирала малину в саду

23.07.2019 10:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В агрогородке Еремино (Гомельский район) 62-летнюю пенсионерку ограбили, пока она собирала малину в саду. Подозреваемыми оказались две женщины, сообщает пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.


Фото: пресс-служба МВД

Милиция отмечает, что ограбить пенсионерку не составило труда: ключи от дома женщина прятала на старом холодильнике во дворе. Так незваные гости вынесли из «стенки» в зале 2600 рублей, 40 тысяч российских рублей и 10 долларов.

Сотрудники уголовного розыска вышли на след двух женщин. У них изъяли все похищенные деньги, подозреваемые арестованы и находятся в СИЗО. Ранее их уже судили за подобное.

Увы, говорят в милиции, такие кражи не редкость: часто в сельской местности люди оставляют ключи на гвоздике за домом, в цветочном горшке рядом с дверями, под чугунком и так далее. Преступникам не составляет труда найти искомое.

 
 
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Женщина оставила ключ от дома во дворе, и гостьи без проблем нашли его.
 
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