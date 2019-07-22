Могилевчанин пропал в Быховском районе - его ищут уже четыре дня

Источник материала: Tut.by

В Быховском районе пропал 65-летний мужчина, сообщает поисково-спасательный отряд «Симуран». Николай Лисичкин 19 июля около 16.00 выехал в деревню Болонов Селец и с тех пор на связь не выходил.



Фото: ПСО «Симуран»

Приметы: рост 175 см, вес 89 кг, худощавого телосложения, глаза зеленые, короткая стрижка, седина с лысоватостью. Есть тату на руках. На данный момент усов нет.

Был одет: черно-синя куртка, черные спортивные штаны, рубашка в зелено-белую полосу, черная кепка, зеленые сапоги.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят позвонить по телефонам 102, (+375 29) 222−10−19, (+375 44) 750−77−16.