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«С полей мы должны взять 9,5 млн тонн». Президент проводит селекторное совещание по уборке урожая
23.07.2019 11:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня Александр Лукашенко проводит селекторное совещание по вопросам уборки урожая. Президент требует максимальной отдачи при проведении уборочной кампании, сообщает пресс-служба главы государства.
«Виды на урожай хорошие. Прогнозируется, что валовой сбор по всем культурам может быть выше прошлогоднего. Поэтому от всех требуется максимальная отдача, чтобы все, что есть на полях, в конечном итоге оказалось в закромах. Нужно задействовать все имеющиеся резервы. С полей мы должны взять 9,5 млн т: и рапс, и кукуруза на зерно, и гречиха, и просо. Ниже нельзя!» — подчеркнул Александр Лукашенко.
В селекторном совещании принимает участие руководство Администрации президента, Совмина, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Генпрокуратуры, МВД, КГК. В областных студиях на прямой видеосвязи с президентом находятся губернаторы, помощники главы государства в регионах, а также заместители председателей облисполкомов и Минского горисполкома, курирующие вопросы сельского хозяйства.
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«Виды на урожай хорошие. Прогнозируется, что валовой сбор по всем культурам может быть выше прошлогоднего», - заявил президент.
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