Вымыть с мылом, обдать кипятком. Санстанция рассказала, как выбрать и правильно есть арбуз

Источник материала: Tut.by

На полках магазинов и рынках сейчас полно арбузов, но как их правильно выбирать, порезать, хранить и есть? Об этом у себя на сайте рассказала санитарно-эпидемиологическая служба Минска .



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Специалисты советуют покупать арбуз в магазине или специальных местах для продажи. При этом ни в коем случае не брать его, если лежит на земле, а не на поддонах. Продавцы должны хранить арбузы за металлической сеткой и в тени навеса, который защищает ягоду от прямых солнечных лучей. Благодаря этому арбуз не будет нагреваться и бродить.

Как выбрать арбуз

арбуз должен быть целым, без трещин, вмятин и глубоких царапин

на арбуз у продавца должны быть документы, что эту партию ягод проверили на вредные вещества и нитраты

лучше не брать половину арбуза, а продавцам на рынках не стоит вырезать из них кусочки на пробу — в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы

лучше всего покупать арбуз в сезон: в конце лета и начале осени



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Как порезать арбуз

Если вы принесли арбуз домой, то перед тем, как его порезать, ягоду нужно тщательно вымыть теплой водой с мылом, обдать арбуз кипятком, а затем холодной водой. Разрезанный арбуз нужно хранить только в холодильнике. Белую часть арбуза есть нельзя, потому что в ней скапливается наибольшая часть нитратов.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы Минска отмечают, что в арбузе много легкоусвояемых сахаров (фруктозы) и фолиевой кислоты, магния, калия и природных антиоксидантов — ликопена. Он обладает противоопухолевым действием. Арбуз едят при заболеваниях почек, печени, сердца и сосудов, а также цистите.

В Минске в магазинах килограмм арбуза стоит примерно 70 копеек.