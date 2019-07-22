Выход со станции «Купаловская» будет закрыт до конца июля

Источник материала: Tut.by

Один из выходов со станции «Купаловская» будет временно закрыт. Об этом сообщает сайт «Минского метрополитена».

Для ремонта пригласительной площадки на станции «Купаловская», выход № 2−1 будет закрыт с 24 июля по 31 июля 2019 года.



Схема: metropoliten.by