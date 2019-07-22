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Выход со станции «Купаловская» будет закрыт до конца июля
23.07.2019 11:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Один из выходов со станции «Купаловская» будет временно закрыт. Об этом
Для ремонта пригласительной площадки на станции «Купаловская», выход № 2−1 будет закрыт с 24 июля по 31 июля 2019 года.
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Выход закроют на время ремонта пригласительной площадки
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