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Новополочанин, обвиняемый в убийстве матери, спрятал ее тело в лесу
23.07.2019 11:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новополоцкие следователи завершили расследование уголовного дела
Напомним, 20 января этого года в милицию обратился 32-летний житель Новополоцка и сообщил о том, что за три дня до этого, 17 января, его мать ушла из дома и не вернулась.
Во время розыска оперативники выдвинули несколько версий, в том числе и ту, что к пропаже женщины может быть причастен ее сын. Вскоре стало ясно, что смерть новополочанки носит криминальный характер.
23 января в отношении сына женщины возбудили уголовное дело. На следующий день он указал милиции место в лесу в Ушачском районе, где спрятал тело матери.
По данным следствия, мужчина поссорился с матерью (она жила с семьей сына в одной квартире) и нанес ей несколько ударов молотком. Как заключили эксперты, женщина получила тяжкие телесные повреждения, от которых умерла.
Эксперты также установили, что сын в момент совершения преступления осознавал свои действия.
Мужчину будут судить за убийство, совершенное с особой жестокостью. Уголовное дело уже передали в прокуратуру — для направления в суд.
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Мужчину будут судить за убийство, совершенное с особой жестокостью.
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