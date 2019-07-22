Новополочанин, обвиняемый в убийстве матери, спрятал ее тело в лесу

Источник материала: Tut.by

Новополоцкие следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве 51-летней женщины , в котором обвиняют ее 31-летнего сына, сообщает СК.



Фото: СК

Напомним, 20 января этого года в милицию обратился 32-летний житель Новополоцка и сообщил о том, что за три дня до этого, 17 января, его мать ушла из дома и не вернулась.

Во время розыска оперативники выдвинули несколько версий, в том числе и ту, что к пропаже женщины может быть причастен ее сын. Вскоре стало ясно, что смерть новополочанки носит криминальный характер.

23 января в отношении сына женщины возбудили уголовное дело. На следующий день он указал милиции место в лесу в Ушачском районе, где спрятал тело матери.

По данным следствия, мужчина поссорился с матерью (она жила с семьей сына в одной квартире) и нанес ей несколько ударов молотком. Как заключили эксперты, женщина получила тяжкие телесные повреждения, от которых умерла.

Эксперты также установили, что сын в момент совершения преступления осознавал свои действия.

Мужчину будут судить за убийство, совершенное с особой жестокостью. Уголовное дело уже передали в прокуратуру — для направления в суд.