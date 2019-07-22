Пожар в частном доме

Источник материала: Навiны Палесся





20 июля в 02.42 в р. п. Речица по ул. Серафимовича произошёл пожар в деревянном жилом доме, который принадлежит гражданину 1974 года рождения.

Огнём повреждена кровля на площади 10 м кв. Причина пожара устанавливается.

Столинский РОЧС напоминает: будьте внимательны и осторожны с огнём, чтобы не допустить беды, приведите в исправное состояние печное отопление и электропроводку, установите автономные пожарные извещатели. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам 101 или 112. Берегите себя и своих близких!

Людмила КАСПЕРОВИЧ