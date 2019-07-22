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Пожар в частном доме

23.07.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Пожар в частном доме

20 июля в 02.42 в р. п. Речица по ул. Серафимовича произошёл пожар в деревянном жилом доме, который принадлежит гражданину 1974 года рождения.
Огнём повреждена кровля на площади 10 м кв. Причина пожара устанавливается.
Столинский РОЧС напоминает: будьте внимательны и осторожны с огнём, чтобы не допустить беды, приведите в исправное состояние печное отопление и электропроводку, установите автономные пожарные извещатели. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам 101 или 112. Берегите себя и своих близких!
Людмила КАСПЕРОВИЧ

 
 
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20 июля в 02.42 в р. п. Речица по ул. Серафимовича произошёл пожар в деревянном жилом доме, который принадлежит гражданину 1974
 
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