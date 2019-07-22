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Урожайность выше

23.07.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Урожайность выше

За прошедшие выходные хозяйства района значительно прибавили в нынешней уборочной кампании – погода позволила работать в поле с утра до поздней ночи.
Практически у всех аграриев заметна большая урожайность, чем в прошлом году. А средняя урожайность по району лучше прошлогодней на 7,5 центнера с гектара.
Урожайность выше 50 ц/га имеют пока три хозяйства – ОАО «Новая Припять», ОАО «Коротичи» и КФК «ОпытКАА» (СУП «Рубельский»), выше 40 ц/га – в семи хозяйствах. Ниже среднего показателя по району отмечается урожайность в семи хозяйствах.
По темпам уборки лидирует КСУП «Ворони», где убрано 92,4 процента площадей.
Александр НИКИФОРЕНКО

 
 
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За прошедшие выходные хозяйства района значительно прибавили в нынешней уборочной кампании – погода позволила работать в поле с утра до
 
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