Источник материала: Навiны Палесся





За прошедшие выходные хозяйства района значительно прибавили в нынешней уборочной кампании – погода позволила работать в поле с утра до поздней ночи.

Практически у всех аграриев заметна большая урожайность, чем в прошлом году. А средняя урожайность по району лучше прошлогодней на 7,5 центнера с гектара.

Урожайность выше 50 ц/га имеют пока три хозяйства – ОАО «Новая Припять», ОАО «Коротичи» и КФК «ОпытКАА» (СУП «Рубельский»), выше 40 ц/га – в семи хозяйствах. Ниже среднего показателя по району отмечается урожайность в семи хозяйствах.

По темпам уборки лидирует КСУП «Ворони», где убрано 92,4 процента площадей.

Александр НИКИФОРЕНКО