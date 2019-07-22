Пинский пограничный отряд приглашает прапорщиков для прохождения военной службы по контракту

Источник материала: Навiны Палесся





Пинский пограничный отряд приглашает граждан мужского пола на должности прапорщиков для прохождения военной службы по контракту.

Преимущества военной службы по контракту:

– ежегодный отпуск продолжительностью до 45 суток; компенсация за найм жилого помещения иногородним; ежегодная выплата единовременного пособия на оздоровление; исчисление льготной выслуги лет (1 день за 1,5); увольнение в запас при достижении возраста 48 лет при наличии выслуги 20 лет.

Требование к кандидатам на должности прапорщиков – возраст от 18 до 35 лет, а также образование не ниже среднего.

Ограничением для службы могут стать медицинские показания, а также если кандидаты уголовно преследуемы либо отбывали наказание в виде лишения свободы.

Приветствуется прохождение срочной военной службы, военной службы по контракту в органах пограничной службы Республики Беларусь, внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Беларусь, в органах внутренних дел, наличие юридического образования.

Справки по телефону: +375 33 330 84 25.