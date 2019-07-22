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Пинский пограничный отряд приглашает прапорщиков для прохождения военной службы по контракту

23.07.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Пинский пограничный отряд приглашает прапорщиков для прохождения военной службы по контракту

Пинский пограничный отряд приглашает граждан мужского пола на должности прапорщиков для прохождения военной службы по контракту.
Преимущества военной службы по контракту:
– ежегодный отпуск продолжительностью до 45 суток; компенсация за найм жилого помещения иногородним; ежегодная выплата единовременного пособия на оздоровление; исчисление льготной выслуги лет (1 день за 1,5); увольнение в запас при достижении возраста 48 лет при наличии выслуги 20 лет.
Требование к кандидатам на должности прапорщиков – возраст от 18 до 35 лет, а также образование не ниже среднего.
Ограничением для службы могут стать медицинские показания, а также если кандидаты уголовно преследуемы либо отбывали наказание в виде лишения свободы.
Приветствуется прохождение срочной военной службы, военной службы по контракту в органах пограничной службы Республики Беларусь, внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Беларусь, в органах внутренних дел, наличие юридического образования.
Справки по телефону: +375 33 330 84 25.

 
 
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Пинский пограничный отряд приглашает граждан мужского пола на должности прапорщиков для прохождения военной службы по контракту. Преимущества военной службы по
 
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