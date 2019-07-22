Мошенники в интернете

Источник материала: Навiны Палесся





С 8 до 27 июля РОВД проводится широкомасштабная разъяснительная кампания на территории сельских населённых пунктов, направленная на защиту граждан от хулиганских проявлений, от преступлений против собственности, в том числе совершённых мошенническим путём в интернете.

Чтобы защитить себя от мошенников в интернете, необходимо соблюдать элементарные правила. О них читателям «НП» рассказывает заместитель начальника Столинского РОВД начальник милиции общественной безопасности Виталий Кулешов:

– Главное правило: не регистрироваться и не оставлять личные данные на сомнительных сайтах. Не использовать социальные сети как основной источник общения. Не сообщать малознакомым людям личную информацию (ФИО, телефон, адрес и т. д.).

Не принимать интернет-предложения от малознакомых людей о хранении и передаче различных вещей, так как в них могут находиться запрещённые предметы, включая наркотики и оружие.

Важно знать, что встреча с подозрительными интернет-знакомыми в реальной жизни может привести к трагедии (грабёж, сексуальное насилие или даже рабство).

Помните: преступники могут выбрать объектом мошенничества или нападения любого. Ваша безопасность – это ваша бдительность.

Анастасия ПОКРОВСКАЯ