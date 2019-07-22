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Мошенники в интернете

23.07.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Мошенники в интернете

С 8 до 27 июля РОВД проводится широкомасштабная разъяснительная кампания на территории сельских населённых пунктов, направленная на защиту граждан от хулиганских проявлений, от преступлений против собственности, в том числе совершённых мошенническим путём в интернете.
Чтобы защитить себя от мошенников в интернете, необходимо соблюдать элементарные правила. О них читателям «НП» рассказывает заместитель начальника Столинского РОВД начальник милиции общественной безопасности Виталий Кулешов:
– Главное правило: не регистрироваться и не оставлять личные данные на сомнительных сайтах. Не использовать социальные сети как основной источник общения. Не сообщать малознакомым людям личную информацию (ФИО, телефон, адрес и т. д.).
Не принимать интернет-предложения от малознакомых людей о хранении и передаче различных вещей, так как в них могут находиться запрещённые предметы, включая наркотики и оружие.
Важно знать, что встреча с подозрительными интернет-знакомыми в реальной жизни может привести к трагедии (грабёж, сексуальное насилие или даже рабство).
Помните: преступники могут выбрать объектом мошенничества или нападения любого. Ваша безопасность – это ваша бдительность.
Анастасия ПОКРОВСКАЯ

 
 
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С 8 до 27 июля РОВД проводится широкомасштабная разъяснительная кампания на территории сельских населённых пунктов, направленная на защиту граждан от
 
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