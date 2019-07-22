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Бюджетникам обещают выделение средств на оздоровление
23.07.2019 12:07 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Бюджетники Беларуси будут раз в год получать к отпуску единовременную выплату на оздоровление.
Согласно законопроекту «Об изменении законов по вопросам оплаты труда работников бюджетных организаций», пособие на оздоровление можно будет получить один раз в год к отпуску, его размер составит половину оклада работника.
Об этом сообщил член Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Анатолий Дашко. Чиновник отметил, что законопроект приводит белорусское законодательство в соответствие с указом от 18 января 2019 года №27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций».
Кроме выплат на оздоровление, в законопроекте оговаривается расширение полномочий отраслевых министерств и руководителей: они смогут сами устанавливать тарифные разряды и определять перечни стимулирующих и компенсирующих выплат, их размеры, а госорганы и бюджетные организации смогут самостоятельно устанавливать размеры выплат работникам в зависимости от результатов труда и наличия средств, сообщает
Напомним, что в марте этого года Совмин
С 2020 года в Беларуси для расчета труда бюджетников будет использоваться
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Бюджетники Беларуси будут раз в год получать к отпуску единовременную выплату на оздоровление.
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