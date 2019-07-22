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Бюджетникам обещают выделение средств на оздоровление

23.07.2019 12:07 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Бюджетники Беларуси будут раз в год получать к отпуску единовременную выплату на оздоровление. 

Согласно законопроекту «Об изменении законов по вопросам оплаты труда работников бюджетных организаций», пособие на оздоровление можно будет получить один раз в год к отпуску, его размер составит половину оклада работника.

Об этом сообщил член Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Анатолий Дашко. Чиновник отметил, что законопроект приводит белорусское законодательство в соответствие с указом от 18 января 2019 года №27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций». 

Кроме выплат на оздоровление, в законопроекте оговаривается расширение полномочий отраслевых министерств и руководителей: они смогут сами устанавливать тарифные разряды и определять перечни стимулирующих и компенсирующих выплат, их размеры, а госорганы и бюджетные организации смогут самостоятельно устанавливать размеры выплат работникам в зависимости от результатов труда и наличия средств, сообщает БЕЛТА.

Напомним, что в марте этого года Совмин утвердил в Беларуси новую тарифную ставку и базовую величину для бюджетников и работников организаций, чей труд приравнен к их труду. В апреле Министерства труда и социальной защиты установило тарифные разряды по должностям для бюджетных организаций. Тогда же стало известно, что увеличение зарплат работникам бюджетных организаций можно будет достигать с помощью установки повышающих коэффициентов.

С 2020 года в Беларуси для расчета труда бюджетников будет использоваться базовая ставка и новая тарифная сетка, включающая 18 разрядов. Оплата труда бюджетников будет учитывать коэффициенты, надбавки за стаж, премии. Таким образом, нынешний год - последний, когда в стране используется тарифная ставка первого разряда.
 
 
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Бюджетники Беларуси будут раз в год получать к отпуску единовременную выплату на оздоровление. 
 
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