Осенний призыв еще пройдет по старым правилам. Отсрочки для образования будут действовать

Источник материала: Tut.by

Осенний призыв пройдет по старым правилам. Об этом пишет svaboda.org со ссылкой на консультанта 1-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Андрея Мурашова, который участвовал в круглом столе в Sputnik Беларусь .



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY.

Ближайшая призывная кампания начнется 1 августа. При этом «закон об отсрочках» Александром Лукашенко еще не подписан, а это значит, что осенний призыв пройдет по старым правилам. То есть парней, поступивших в вуз после колледжа или в магистратуру после вуза, призывать еще не будут.

«Призывная кампания разделится на две части, — отметил Андрей Мурашов. — Это создаст некоторые сложности в работе военкоматов».

Напомним, 28 июня 2019 года депутаты во втором чтении проголосовали за законопроект «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства», который в народе назвали «законом об отсрочках». Когда он вступит в силу, отсрочка для получения образования будет даваться лишь один раз.

Основные нововведения законопроекта:

Отсрочка для получения образования будет даваться лишь раз . После школы молодой человек, например, может поступать в вуз, ссуз или колледж. Дальше, если он отучился в ссузе, ему придется сначала отслужить, а потом идти в вуз. Если после школы парень отучился в вузе, то отслужить придется перед магистратурой.

. После школы молодой человек, например, может поступать в вуз, ссуз или колледж. Дальше, если он отучился в ссузе, ему придется сначала отслужить, а потом идти в вуз. Если после школы парень отучился в вузе, то отслужить придется перед магистратурой. Призывная комиссия может принять решение «о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований» . Таковыми будут признаны парни, которые до 27 лет уклонялись от призыва. Сведения о признании их не прошедшими военную службу по призыву будут заноситься в военный билет в графу «Особые отметки». С такой отметкой не возьмут в МВД, МЧС, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований КГК, СК, а также на госслужбу.

. Таковыми будут признаны парни, которые до 27 лет уклонялись от призыва. Сведения о признании их не прошедшими военную службу по призыву будут заноситься в военный билет в графу «Особые отметки». С такой отметкой не возьмут в МВД, МЧС, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований КГК, СК, а также на госслужбу. Тем, кто «надлежаще оповещен и не является на мероприятия по призыву», запретят выезд за границу . Сейчас молодого человека должны признать уклонистом (а это определенная процедура, возбуждение уголовного дела и пр.) и только потом выезд могут запретить.

. Сейчас молодого человека должны признать уклонистом (а это определенная процедура, возбуждение уголовного дела и пр.) и только потом выезд могут запретить. Тех, кто после учебы пойдет в армию по контракту, освободят от распределения. При этом деньги за образование они возвращать не будут.