Осенний призыв еще пройдет по старым правилам. Отсрочки для образования будут действовать

Осенний призыв пройдет по старым правилам. Об этом пишет svaboda.org со ссылкой на консультанта 1-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Андрея Мурашова, который участвовал в круглом столе в Sputnik Беларусь.
Ближайшая призывная кампания начнется 1 августа. При этом «закон об отсрочках» Александром Лукашенко еще не подписан, а это значит, что осенний призыв пройдет по старым правилам. То есть парней, поступивших в вуз после колледжа или в магистратуру после вуза, призывать еще не будут.
«Призывная кампания разделится на две части, — отметил Андрей Мурашов. — Это создаст некоторые сложности в работе военкоматов».
Напомним, 28 июня 2019 года депутаты во втором чтении проголосовали за законопроект «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства», который в народе назвали «законом об отсрочках». Когда он вступит в силу, отсрочка для получения образования будет даваться лишь один раз.
Основные нововведения законопроекта:
Отсрочка для получения образования будет даваться лишь раз. После школы молодой человек, например, может поступать в вуз, ссуз или колледж. Дальше, если он отучился в ссузе, ему придется сначала отслужить, а потом идти в вуз. Если после школы парень отучился в вузе, то отслужить придется перед магистратурой.
Призывная комиссия может принять решение «о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований». Таковыми будут признаны парни, которые до 27 лет уклонялись от призыва. Сведения о признании их не прошедшими военную службу по призыву будут заноситься в военный билет в графу «Особые отметки». С такой отметкой не возьмут в МВД, МЧС, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований КГК, СК, а также на госслужбу.
Тем, кто «надлежаще оповещен и не является на мероприятия по призыву», запретят выезд за границу. Сейчас молодого человека должны признать уклонистом (а это определенная процедура, возбуждение уголовного дела и пр.) и только потом выезд могут запретить.
Тех, кто после учебы пойдет в армию по контракту, освободят от распределения. При этом деньги за образование они возвращать не будут.