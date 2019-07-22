24 июля пройдут прямые линии с милицией и фондом соцзащиты Гомельской области

Источник материала: Tut.by

В среду, 24 июля, областное управление Фонда социальной защиты населения и УВД Гомельского облисполкома проведут прямые телефонные линии. Об этом сообщают издания «Гомельская правда» и «Маяк Палесся».

24 июля заместитель начальника областного управления Фонда социальной защиты населения Ирина Викторовна Сивакова проведет прямую телефонную линию.

Тема — государственное социальное страхование (начисление и уплата страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование, порядок назначения выплаты пособий за счет средств ФСЗН). Задать вопросы можно будет с 11.00 до 12.00 по телефону: 8 (0232) 38−91−03.

Кроме того, 25 июля на телефонной линии будет дежурить начальник отдела социального страхования областного управления ФСЗН Виктория Валерьевна Тикленкова, которая ответит на вопросы, касающиеся порядка назначения и выплаты государственных пособий семьям, воспитывающим детей. Звоните с 11.00 до 12.00 по телефону: 8 (0232) 38−91−06.

24 июля на вопросы, касающиеся деятельности органов внутренних дел, ответит заместитель начальника УВД — начальник милиции общественной безопасности Анатолий Анатольевич Васильев. Задать вопросы можно с 09.00 до 11.00 по телефону: 8 (0232) 96-74-32.