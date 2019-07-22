Лукашенко подписал поправки в УК: меняются статьи о наркотиках и разжигании вражды

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь», сообщает пресс-служба.

Закон предусматривает сокращение нижнего предела наказания за незаконный оборот наркотиков (статья 328 Уголовного кодекса). При этом срок лишения свободы по ч. 2 этой статьи устанавливается от 3 до 8 лет, а по ч. 3 — от 6 до 15 лет (до принятия закона — соответственно от 5 до 8 и от 8 до 15 лет).

Эти поправки, напомним, не сразу прошли голосование в парламенте из-за позиции МВД. Первоначально их исключили из второго чтения, и лишь спустя полгода палата представителей смогла за них проголосовать. Сообщалось, что после принятия изменений по статье 328 около 800 заключенных смогут выйти из тюрем — такой прогноз был озвучен на круглом столе в Sputnik Беларусь.

Также закон, который подписал президент, вводит уголовную ответственность за реабилитацию нацизма .

До пяти лет лишения свободы по ст. 130 УК теперь будет грозить не только за «умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной вражды или розни, на унижение национальной чести и достоинства», но и за «умышленные действия по реабилитации нацизма».

Крломе того, в стране вводится уголовная ответственность за склонение спортсмена к использованию допинга , а также за использование в отношении спортсмена без его ведома запрещенных веществ или методов.