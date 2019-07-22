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Лукашенко подписал поправки в УК: меняются статьи о наркотиках и разжигании вражды
23.07.2019 12:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь»,
Закон предусматривает сокращение нижнего предела наказания за незаконный оборот наркотиков (статья 328 Уголовного кодекса). При этом срок лишения свободы по ч. 2 этой статьи устанавливается от 3 до 8 лет, а по ч. 3 — от 6 до 15 лет (до принятия закона — соответственно от 5 до 8 и от 8 до 15 лет).
Эти поправки, напомним, не сразу прошли голосование в парламенте из-за позиции МВД. Первоначально их исключили из второго чтения, и лишь спустя полгода палата представителей смогла за них проголосовать. Сообщалось, что после принятия изменений по статье 328
Также закон, который подписал президент, вводит уголовную ответственность за
До пяти лет лишения свободы по ст. 130 УК теперь будет грозить не только за «умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной вражды или розни, на унижение национальной чести и достоинства», но и за «умышленные действия по реабилитации нацизма».
Крломе того, в стране вводится уголовная ответственность за склонение спортсмена к
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Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь», сообщает пресс-служба.
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