﻿ Погода в ближайшее время будет способствовать формированию урожая - Белгидромет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погода в ближайшее время будет способствовать формированию урожая - Белгидромет

23.07.2019 12:49 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Погода в ближайшее время будет способствовать формированию урожая - Белгидромет
Фото из архива

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агрометеорологические условия в Беларуси в ближайшее время будут способствовать формированию урожая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В ближайшее время агрометеорологические условия на большей части территории страны будут способствовать формированию урожая корнеплодов, капусты, картофеля, отрастанию трав после укоса. С повышением температурного режима улучшатся условия для формирования урожая теплолюбивых культур. Вместе с тем частые дожди создают предпосылки для появления и развития болезней, увлажняют стеблестой зерновых культур и сдерживают темпы уборки хлебов. Влажность убираемого зерна остается в основном выше кондиционной, что требует его сушки на элеваторах", - сказали в Белгидромете.

Дожди на большей части территории страны поддерживают достаточные запасы почвенной влаги. "По последним данным, на большинстве наблюдательных участков под картофелем, корнеплодами, кукурузой и травами хорошие запасы продуктивной влаги в полуметровом слое почвы. Из-за неравномерного распределения осадков местами на крайнем западе Брестской области сохранялись низкие запасы продуктивной влаги. В некоторых районах Витебской области влагозапасы в почве оказались повышенными. После сильных дождей площади переувлажненных земель в северном регионе страны в последние дни увеличились. В большинстве районов Витебской области, за исключением западных, верхний 10-сантиметровый слой почвы сильно увлажнен", - отметили агрометеорологи.-0-

Прогноз погоды на неделю

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агрометеорологические условия в Беларуси в ближайшее время будут способствовать формированию урожая, сообщили БЕЛТА в Республиканском...
 
Новости дня
Новости общества
 
Новации в Трудовом кодексе расширят социально-трудовые гарантии работников - Минтруда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика