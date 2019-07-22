Погода в ближайшее время будет способствовать формированию урожая - Белгидромет

Источник материала: БелТА

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23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агрометеорологические условия в Беларуси в ближайшее время будут способствовать формированию урожая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В ближайшее время агрометеорологические условия на большей части территории страны будут способствовать формированию урожая корнеплодов, капусты, картофеля, отрастанию трав после укоса. С повышением температурного режима улучшатся условия для формирования урожая теплолюбивых культур. Вместе с тем частые дожди создают предпосылки для появления и развития болезней, увлажняют стеблестой зерновых культур и сдерживают темпы уборки хлебов. Влажность убираемого зерна остается в основном выше кондиционной, что требует его сушки на элеваторах", - сказали в Белгидромете.

Дожди на большей части территории страны поддерживают достаточные запасы почвенной влаги. "По последним данным, на большинстве наблюдательных участков под картофелем, корнеплодами, кукурузой и травами хорошие запасы продуктивной влаги в полуметровом слое почвы. Из-за неравномерного распределения осадков местами на крайнем западе Брестской области сохранялись низкие запасы продуктивной влаги. В некоторых районах Витебской области влагозапасы в почве оказались повышенными. После сильных дождей площади переувлажненных земель в северном регионе страны в последние дни увеличились. В большинстве районов Витебской области, за исключением западных, верхний 10-сантиметровый слой почвы сильно увлажнен", - отметили агрометеорологи.-0-

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