Новации в Трудовом кодексе расширят социально-трудовые гарантии работников - Минтруда

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23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в Трудовой кодекс помогут создать условия для эффективной и гибкой занятости граждан и расширения социально-трудовых гарантий работников. Так корреспонденту БЕЛТА прокомментировали в Министерстве труда и социальной защиты новшества, предусмотренные законом "Об изменении законов", который сегодня подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Так, законом предусмотрено регулирование порядка временного перевода с согласия работника на другую работу, в том числе к другому нанимателю. Увеличен размер выходного пособия до одного среднемесячного заработка при увольнении работника по причине установления неполного рабочего времени менее половины нормальной продолжительности. Установлен месячный срок предупреждения работника об изменении существенных условий труда. Предоставляется возможность работать по совместительству полный рабочий день или смену в период трудового отпуска", - рассказали в Минтруда о некоторых предстоящих изменениях.

Новацией стало включение в Трудовой кодекс новой главы, которая регулирует отношения работника и нанимателя при выполнении работы в мобильном режиме, то есть дистанционную работу. Такая форма занятости набирает популярность с развитием информационных технологий. Удаленная работа в этом случае подходит и для нанимателя, которому не нужно оборудовать рабочее место, и для сотрудника, который может выполнять работу в любом удобном для него месте.

Закрепляются такие дополнительные социально-трудовые гарантии, как предоставление отцам по их желанию отпуска (до 14 календарных дней) при рождении в семье ребенка; снятие запрета на направление в служебную командировку женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

Предусматривается включение в ТК положений действующих декретов, которыми определяются требования к работе руководящих кадров и работников организаций, регулируется контрактная форма найма.

По соглашению сторон 5-летний контракт с работником, не допускающим нарушений дисциплины, будет продлеваться до истечения максимального срока его действия. Новый контракт с таким работником будет заключаться на срок не менее трех лет. На меньшие сроки контракты будут продлеваться и заключаться новые только с письменного согласия работника.

Кроме того, закреплены нормы, предусматривающие‚ что материальная ответственность будет наступать одинаково и для тех, кто работает по контракту, и для тех, кто по трудовому договору, только за умышленное причинение имущественного вреда.

Закон вступит в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.-0-