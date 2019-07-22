Шенген для белорусов также важен, как и доллар. А что выбрать в паре: «Песняры» или «Беловежская пуща»?

Мы традиционно считаем родными символы, с которыми выросли: родителей, родину, мову. А удалось стать близкими для белорусов новым понятиям, известным людям, вещам, которыми мы пользуемся каждый день? Стала ли для нас символом Национальная библиотека? Считаем ли мы национальным достоянием компании, по которым белорусов знают во всем мире? Что для нас роднее: нарочанский хлеб, картошка или, может, «Песняры». Мы предлагаем поучаствовать в «Родных играх» — выбирать более родное понятие в «неожиданной» паре. Всего пар 15. Вчера три варианта набрали почти одинковое количество голосов — доллар (35%), Шенген (29%) и оба варианта (31%). Сегодня выбор проще. Какое понятие белорусу ближе: Беловежская пуща или «Песняры», которые о ней пели?
• Ими гордится большая часть белорусов
• Они поставили две большие рок-оперы: «Песня пра долю» (1976) и «Гусляр» (1978)
• «Песняры» — первая советская группа, которая сделала гастрольный тур по США (1976)
• Джон Леннон сказал про «Песняров»: «Это лучшее, что я слышал»
• Один из самых старых заповедных лесов Европы, находится на границе Беларуси
• Пуща — место проживания самого крупного представителя европейской фауны — зубра
• Там действует резиденция белорусского Деда Мороза
• Там развалился Советский Союз (поэтому нас не берут в Европейский союз)