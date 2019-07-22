Шенген для белорусов также важен, как и доллар. А что выбрать в паре: «Песняры» или «Беловежская пуща»?

Источник материала: Tut.by

Мы традиционно считаем родными символы, с которыми выросли: родителей, родину, мову. А удалось стать близкими для белорусов новым понятиям, известным людям, вещам, которыми мы пользуемся каждый день? Стала ли для нас символом Национальная библиотека? Считаем ли мы национальным достоянием компании, по которым белорусов знают во всем мире? Что для нас роднее: нарочанский хлеб, картошка или, может, «Песняры». Мы предлагаем поучаствовать в «Родных играх» — выбирать более родное понятие в «неожиданной» паре. Всего пар 15. Вчера три варианта набрали почти одинковое количество голосов — доллар (35%), Шенген (29%) и оба варианта (31%). Сегодня выбор проще. Какое понятие белорусу ближе: Беловежская пуща или «Песняры», которые о ней пели?