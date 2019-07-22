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Сколько жилья на Гомельщине строится с господдержкой?

23.07.2019 12:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В эксплуатацию за январь-июнь введено 241,9 тысячи квадратных метров общей площади жилья, сообщает «Гомельская правда» со ссылкой на Главное статистическое управление области.

Всего за полгода в области построили 2785 квартир. 50,4% от общего объема введенного в январе-июне 2019-го жилья предназначено для нуждающихся в улучшении жилищных условий. При этом с использованием господдержки построено 77 тысяч квадратов.

Село приросло на 44,2 тысячи квадратных метров общей площади жилья — 18,3% от общего ввода по области.

В целом по Беларуси построено 19,3 тысячи квартир, введено в эксплуатацию 1705 тысяч квадратов. С использованием государственной поддержки возведено 439,1 тысячи квадратных метров.

Для сравнения, в первом полугодии прошлого года общая площадь построенного жилья в Гомельской области была чуть меньше — 239,7 тысячи квадратов.

 
 
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2785 квартир построили на Гомельщине за полгода.
 
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