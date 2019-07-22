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Охранника БелЖД поймали на составлении фиктивных протоколов на людей ради исполнения плана

23.07.2019 13:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Борисове на сотрудника военизированной охраны БелЖД завели уголовное дело. По версии следствия, ради выполнения показателей он составлял на ничего не подозревающих людей протоколы за правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба МВД.


Фото: пресс-служба МВД

Подозреваемый — 55-летний начальник караула стрелковой команды из Минского отряда военизированной охраны БелЖД. Работает на станции в Борисове.

Как выяснила милиция, мужчина оформлял фиктивные постановления о привлечении граждан к ответственности якобы за переход путей в неположенных местах.

«Руководитель искал пассажиров или обычных прохожих, которые, к примеру, пили пиво или курили в пределах железнодорожного вокзала. С правонарушителями проводилась так называемая профилактическая беседа, в ходе которой начальник караула узнавал их установочные данные. В последующем необходимые сведения вносились в постановления о наложении административного взыскания», — рассказал начальник ОБЭП Борисовского РУВД Денис Фурманов.

Все штрафы железнодорожник оплачивал сам. Как считает следствие, все это он делал только ради того, чтобы избежать наказания (материального или дисциплинарного) за невыполнение плана по предупреждению непроизводственного травматизма на объектах транспорта.

Сейчас милиции известно о четырех эпизодах, но проверяют, не было ли еще других. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 424 Уголовного кодекса (Злоупотребление властью или служебными полномочиями). За такое грозит лишение свободы сроком от 2 до 6 лет.

По данным МВД, это не первый случай на станции Борисов. В марте за такие же действия был осужден коллега фигуранта — того приговорили к 2 годам лишения свободы с отсрочкой, с запретом в течение пяти лет занимать определенные должности.

Напомним, за похожее недавно в Польше осудили шестерых сотрудников ж/д охраны: они составляли фиктивные протоколы с использованием данных белорусов (например, за то, что якобы мусорили на станции). Штрафы были небольшие, 5−8 долларов в пересчете, их сотрудники охраны оплачивали из своего кармана. «Все это — чтобы отчитаться перед руководством и улучшить статистику», — сообщало издание wspolczesna.pl.

 
 
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