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64-летний житель Гомеля выучил самостоятельно китайский язык и поступил в лингвистический университет
23.07.2019 13:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пенсионер из Гомеля Евгений Шупеня в свои 64 взял да поступил на факультет китайского языка и культуры Минского государственного лингвистического университета.
Как выяснилось, целый год мужчина посещал подготовительное отделение в ГГУ им Ф. Скорины. На факультете довузовской подготовки он выбрал три предмета — русский и английский языки, а также историю Беларуси. Китайский же учил дома самостоятельно.
Сам абитуриент от встреч с журналистами отказывается. «Я догадывался, что будет внимание, поэтому сразу для себя решил — никаких интервью давать не буду. Не настаивайте. Поступить — дело нехитрое, посмотрим, как буду учиться», — скромничает Евгений Адамович.
А вот его преподаватели с факультета довузовской подготовки уверены, что в дальнейшем у самого опытного слушателя на курсе не возникнет проблем с учебой.
— Умница он большая. Один из лучших слушателей подготовительного отделения. Пунктуален, ответственен, никогда не опаздывал, ни одно занятие не пропустил, — характеризует Евгения Адамовича декан факультета Дмитрий Ходанович.
В результате на ЦТ Евгений Адамович набрал высокие баллы. 99 — по русскому, 92 — по истории Беларуси, 85 — по английскому и 70 баллов по китайскому языку — об этом он сам рассказал в
Поскольку у Евгения Адамовича уже есть два высших образования, обучение для него будет платным. А еще ему придется сменить адрес, ведь чтобы учиться на дневном отделении столичного вуза, необходимо перебраться из Гомеля в Минск. Жить пенсионер планирует, по нашим данным, в студенческом общежитии.
Кстати, Евгений Адамович не единственный возрастной студент в Беларуси. В прошлом году в вуз
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64-летний житель Гомеля выучил самостоятельно китайский язык и поступил в лингвистический университет
Пенсионер из Гомеля Евгений Шупеня дачным хлопотам предпочел студенческую жизнь. В свои 64 взял да поступил на факультет китайского языка и культуры Минского...
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