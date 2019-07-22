64-летний житель Гомеля выучил самостоятельно китайский язык и поступил в лингвистический университет

Источник материала: Tut.by

Пенсионер из Гомеля Евгений Шупеня в свои 64 взял да поступил на факультет китайского языка и культуры Минского государственного лингвистического университета.

Фото: old.gsu.by

Как выяснилось, целый год мужчина посещал подготовительное отделение в ГГУ им Ф. Скорины. На факультете довузовской подготовки он выбрал три предмета — русский и английский языки, а также историю Беларуси. Китайский же учил дома самостоятельно.

Сам абитуриент от встреч с журналистами отказывается. «Я догадывался, что будет внимание, поэтому сразу для себя решил — никаких интервью давать не буду. Не настаивайте. Поступить — дело нехитрое, посмотрим, как буду учиться», — скромничает Евгений Адамович.

А вот его преподаватели с факультета довузовской подготовки уверены, что в дальнейшем у самого опытного слушателя на курсе не возникнет проблем с учебой.

— Умница он большая. Один из лучших слушателей подготовительного отделения. Пунктуален, ответственен, никогда не опаздывал, ни одно занятие не пропустил, — характеризует Евгения Адамовича декан факультета Дмитрий Ходанович.

В результате на ЦТ Евгений Адамович набрал высокие баллы. 99 — по русскому, 92 — по истории Беларуси, 85 — по английскому и 70 баллов по китайскому языку — об этом он сам рассказал в отзыве на сайте факультета .

Евгений Шупеня с деканом факультета довузовской подготовки ГГУ им. Ф. Скорины

Поскольку у Евгения Адамовича уже есть два высших образования, обучение для него будет платным. А еще ему придется сменить адрес, ведь чтобы учиться на дневном отделении столичного вуза, необходимо перебраться из Гомеля в Минск. Жить пенсионер планирует, по нашим данным, в студенческом общежитии.

Кстати, Евгений Адамович не единственный возрастной студент в Беларуси. В прошлом году в вуз поступила 57-летняя Светлана Кондратьева. Всю жизнь проработала учителем музыки и не раз задумывалась о высшем образовании, и только выйдя на пенсию, решила: сейчас или никогда. Сначала окончила подготовительное отделение в ГГУ имени Ф. Скорины, а затем поступила в этот же вуз на факультет психологии и педагогики. К слову, абитуриентка прекрасно справилась и со вступительными испытаниями, набрав в общей сложности 294 балла.