Пейзажи разных стран можно увидеть на выставке в Национальном историческом музее

Источник материала: Полымя

Выставка живописи «Прикосновение» Виктора Барабанцева и Леонида Гомонова откроется 1 августа в Национальном историческом музее Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.





В экспозиции будут представлены пейзажи Беларуси, России, Норвегии, Финляндии, Израиля, Черногории, Испании и других стран, написанные двумя белорусскими художниками. «Выставка называется «Прикосновение», потому что к прекрасному нельзя относиться грубо и агрессивно, а можно лишь нежно прикоснуться, — рассказали в музее. — В центре внимания авторов разные страны, но все они находятся на одной Земле. Мы дышим одним воздухом, у нас одни Солнце, Луна и звезды. Техногенные катастрофы и войны уничтожают красоту природы и все живое вокруг. Но эта выставка призывает людей ценить красоту, беречь мир и природу».

Виктор Барабанцев — заслуженный деятель искусств Беларуси родился в 1947 году в Гомеле. Окончил Минское художественное училище, а затем Белорусский государственный театрально-художественный институт (ныне Белорусская государственная академия искусств). Леонид Гомонов родился в 1953 году в Славгороде Могилевской области. В 1974-м окончил Минское художественное училище им. А. К. Глебова, в 1991-м — Белорусский государственный театрально-художественный институт. Является членом-корреспондентом Международной академии культуры и искусства (Москва).

Источник: БелТА