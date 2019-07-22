ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пейзажи разных стран можно увидеть на выставке в Национальном историческом музее

23.07.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Выставка живописи «Прикосновение» Виктора Барабанцева и Леонида Гомонова откроется 1 августа в Национальном историческом музее Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Пейзажи разных стран можно увидеть на выставке в Национальном историческом музее

В экспозиции будут представлены пейзажи Беларуси, России, Норвегии, Финляндии, Израиля, Черногории, Испании и других стран, написанные двумя белорусскими художниками. «Выставка называется «Прикосновение», потому что к прекрасному нельзя относиться грубо и агрессивно, а можно лишь нежно прикоснуться, — рассказали в музее. — В центре внимания авторов разные страны, но все они находятся на одной Земле. Мы дышим одним воздухом, у нас одни Солнце, Луна и звезды. Техногенные катастрофы и войны уничтожают красоту природы и все живое вокруг. Но эта выставка призывает людей ценить красоту, беречь мир и природу».

Виктор Барабанцев — заслуженный деятель искусств Беларуси родился в 1947 году в Гомеле. Окончил Минское художественное училище, а затем Белорусский государственный театрально-художественный институт (ныне Белорусская государственная академия искусств). Леонид Гомонов родился в 1953 году в Славгороде Могилевской области. В 1974-м окончил Минское художественное училище им. А. К. Глебова, в 1991-м — Белорусский государственный театрально-художественный институт. Является членом-корреспондентом Международной академии культуры и искусства (Москва).

Источник: БелТА

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выставка живописи «Прикосновение» Виктора Барабанцева и Леонида Гомонова откроется 1 августа в Национальном историческом музее Беларуси, сообщили БЕЛТА в...
 
Новости дня
Новости общества
 
24 июля в Давид-Городокском городском исполнительном комитете состоится выездное заседание комиссии по координации работы по содействию занятости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика