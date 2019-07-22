Активно, интересно, весело – именно так проводят свои летние каникулы школьники в оздоровительном лагере «Салют»

Источник материала: Единство

Кстати, многие приезжают в «Салют» уже не в первый раз и точно знают, что следующим летом они обязательно сюда вернутся снова.

На территории лагеря есть все необходимое для организации интересного и активного детского отдыха: комфортные комнаты, спортивные площадки, бассейн, танцевальная площадка для проведения дискотек, свежий воздух, а главное – много новых друзей и увлекательных мероприятий.

И даже ни дождь, ни пасмурная погода не помешали отдыхающим наполнить лагерь позитивными эмоциями, улыбками, смехом и отличным настроением! Для школьников самое главное, что здесь интересно и весело. На протяжении всей смены дети с удовольствием принимают участие в различных мероприятиях. Ведь организаторы творчески подошли к подготовке развлекательной программы. В непринужденной, дружелюбной обстановке ребята, с помощью интересных игр и конкурсов, знакомятся между собой и со своими вожатыми, раскрывают свои таланты и способности.

Дети приняли участие в творческих проектах «Вредные привычки – это не модно!», «Я, ты и огонь», попробовали себя в разных профессиях в бизнес-игре «Профессиональная среда». Посетили музей авиационной техники в Боровой и центр экологического туризма «Станьково».

В рамках республиканской акции «Беларусь помнит» в лагере был проведен конкурс инсценированной военно-патриотической песни «Достойные славы» и фестиваль песен военных лет «На привале».Для ребят также организованы различные кружки и объединения по интересам.

Всевозможным спортивным состязаниям в «Салюте» уделяется большое внимание. Дети не только развивают силу, ловкость и выносливость, но также учатся дружить и сотрудничать с другими ребятами.

Еще в программе летнего отдыха – конкурсная развлекательная программа «На ринге супердеточки против супервожатых», спортивный праздник «Растем спортивными – вырастаем здоровыми!», квест «Волшебный лабиринт», спортландия. В общем, скучать ребятам в лагере «Салют» некогда.

А у тех, кто приехал отдыхать сюда в третью смену, многое еще впереди. Пожелаем всем, чтобы смена была веселой, интересной, солнечной и незабываемой!

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