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Вирусные гепатиты

23.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Гепатиты А и Е, передаются через воду, пищу, грязные руки, то есть фекально-оральный путь передачи.

Гепатиты В, С, D, G, которые передаются через контакты с инфекционной кровью, при половых контактах, а также от матери ребенку во время беременности или родов.

Гепатит А является наиболее распространенным заболеванием. Вирус гепатита А и Е попадает в организм вместе с частицами грязи через рот, т.е. заражение происходит при несоблюдении правил личной гигиены. От момента заражения до появления первых признаков болезни проходит от 7 до 50 дней. Начало заболевания сопровождается подъемом температуры и может напоминать грипп. Затем появляется желтушная окраска склер глаз, кожи, моча приобретает темный цвет, кал обесцвечивается. Заболевание гепатита А проходит в течение месяца без последствий.

Наиболее опасными из-за распространенности и тяжелых осложнений являются вирусы гепатита В, С и D. Эти вирусные гепатиты передаются теми же путями, что и ВИЧ-инфекция, но являются более «живучими» и более «заразными» - по сравнению с ВИЧ-инфекцией. У 70-80% больных, инфицированных вирусами В и С развивается хроническая форма, которая может привести к циррозу или раку печени. Заболевание начинается с повышения температуры, слабости, болей в суставах, тошноты и рвоты. Желтуха малохарактерна для гепатита С. Потемнение мочи и обесцвечивания кала, увеличение печени и селезенки, иногда появляются высыпания, В ряде случаев болезнь может протекать бессимптомно.

 Чтобы узнать если у тебя гепатит нужно сдать анализ крови. Важно помнить, что от момента заражения вирусами В, С и D до появления симптомов проходит от двух до полугода.

Профилактика гепатитов:

- не следует употреблять некипяченую воду, необходимо всегда мыть фрукты и овощи, не пренебрегать термической обработки продуктов;

- избегать контакта с биологическими жидкостями (кровью) других людей. В микроскопических количествах кровь может остаться на бритвах, ножницах для ногтей, зубных щетках и т. д.;

- никогда не пользуйтесь общими шприцами и иглами для инъекций;

- используйте разовый инструментарий при пирсинге, татуировке;

- использование презервативов при половых контактах, наличие единственного здорового сексуального партнера;

- вакцинация и ведение здорового образа жизни.

Помните, Ваше здоровье зависит только от Вас!

Врач-валеолог Борисовской ЦРБ  В.И. Коновалова

 
 
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Вирусные гепатиты – это широко распространенные инфекционные заболевания человека, поражающие преимущественно печень. Эти гепатиты по механизмам заражения и...
 
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