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Суд стал на сторону минчанина, который добивается компенсации за то, что к нему домой ворвался ОМОН
23.07.2019 14:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Это история
Хотя со дня задержания прошло почти три года, Дмитрий Середа до сих пор помнит подробности того утра.
— Проснулся я от шума, подумал, может, потолок падает? — вспоминает он. — Выбежал в коридор, смотрю — трясется дверная коробка. Жена с ребенком спала в другой комнате. У меня шок, думаю, что это за бандиты. Попытался позвонить — телефон не работает. Прибегаю на кухню — а там, за окном, кто-то в черном пытается забраться, кричит на меня. Я был без очков, не сразу понял, что это милиция. Они же не звонили в двери, не пытались нормально зайти. Я побежал к жене и дочке, слышу — окно разбивается, залетают мужики, начинают орать: «Лицом на пол!», а в руках — оружие. Как мы это пережили, это вообще ужас. Дочка, бедная, сидит, руки вперед выставила. За что задерживают и что вообще произошло, мне не объяснили. Никакие документы не предоставили. «Нечего было своими причиндалами размахивать», — вот единственное, что я тогда услышал и, конечно, ничего не понял. Никакого сопротивления я не оказывал. Но меня силой задержали, потом еще били в машине.
Позже Дмитрий узнал, что его подозревают в хулиганстве. Накануне жительницы Заводского района сообщили в милицию, что встретили в парке эксгибициониста. Но Дмитрий в тот день был с друзьями на рыбалке, в 80 км от Минска — это могли подтвердить и свидетели, и данные мобильного телефона — геолокация, звонки. Задержание, как стало известно из материалов проверки, организовал оперуполномоченный отдела уголовного розыска криминальной милиции Заводского РУВД Александр Нущик.
— Если человека задерживают с применением специальных средств, привлечением сотрудников ОМОНа или иных спецподразделений, значит, для этого есть все основания, —
По закону, выезд ОМОНа на задержание должен быть согласован с руководством ГУВД Мингорисполкома. Устно разрешение дается только в экстренных случаях (п.п. 4−6 Инструкции привлечение сил и средств ОМОН). Физическую силу и спецсредства сотрудники органов внутренних дел могут применять
Дмитрия Середу задержали 4 августа. По материалам проверки, решение о привлечении ОМОН оформлено без даты, но в левом верхнем углу стоит резолюция начальника милиции общественной безопасности Ивана Кубракова (на данный момент он возглавляет минскую милицию) — «согласовано», подпись и дата — 5 августа, то есть на следующий день после реального задержания.
— За три года семь раз то возбуждали уголовное дело по факту злоупотребления служебными полномочиями (по ч.3 ст. 426 УК — наказывается лишение свободы на срок от 3 до 10 лет лишением свободы — прим. TUT.BY), то отказывали в возбуждении, — говорит Середа. — Последний раз Генпрокуратура ответила, что противоправных действий не установлено. Ко мне ворвались домой, разбили окно, вынесли двери, мы с женой и ребенком к психологу ходили, я на больничном 16 дней был, два дня меня продержали под стражей, — в итоге за это никто не ответил.
Через месяц после инцидента минчанин пошел на прием к начальнику ГУВД Мингорисполкома Александру Барсукову (сейчас занимает должность замминистра МВД). Барсуков тогда
— За столько лет, пока идет проверка по моим жалобам и заявлениям, насобиралось материалов на три тома, — говорит Дмитрий Середа. — Из материалов дела стало известно, что пострадавшая девушка, которая живет по соседству, увидела меня и написала оперуполномоченному, что я похож на того преступника. Оперуполномоченный потом по вайберу отправлял ей и ее подруге, свидетельнице, мои фото и фото «подозрительных» личностей из нашего района, и в переписке ему отвечали — похож или не похож. Вот про меня пострадавшая написала, что «похож», этого было достаточно, чтобы ко мне пришли с ОМОНом, который на альпинистском снаряжении забрался на 9 этаж! Оперуполномоченный еще объяснял, что я физически развит и катаюсь на велосипеде по лесопарковой зоне. На опознании пострадавшая и свидетель заявили, что я не похож на того хулигана, но даже после этого меня не сразу отпустили.
Дмитрий говорит, что для него принципиально добиться справедливости.
— Я обратился в суд, чтобы расследование по делу было возобновлено, чтобы виновных, в конце концов, привлекли в ответственности, — объясняет он.
Дмитрий хочет, чтобы его семье возместили материальный и моральный ущерб и публично попросили прощения на сайте МВД. Сумма материального вреда с учетом ремонта в квартире и денег, потраченных на лечение, около 2 тысяч рублей. Сумму морального вреда мужчина пока не озвучивает.
23 июля в суде Партизанского района принято решение: постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела отменить, материалы проверки направить начальнику УСК по Минску для проведения дополнительной проверки.
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Сегодня Дмитрий добился в суде, чтобы отказ в возбуждении уголовного дела отменили, материалы проверки отправили на новое рассмотрение.
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