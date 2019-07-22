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Карпенко: вступительная кампания проходит в штатном режиме

23.07.2019 14:59 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Карпенко: вступительная кампания проходит в штатном режиме
Фото из архива

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вступительная кампания в Беларуси проходит в штатном режиме. Об этом сообщил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Кампания вступает в стадию завершения. Практически завершилось зачисление на бюджетные места, сейчас проводится прием на платной основе в высшие учебные заведения. Начат прием документов в средние специальные учебные заведения на бюджетные места. Кампания идет по плану, каких-то серьезных вопросов, которые бы влияли на ее ход, не выявлено. Государственная комиссия, конечно же, скажет свое веское слово о вступительной кампании, но пока можно сказать, что она проходит в штатном режиме", - рассказал Игорь Карпенко.

Он считает, что изменение методики подсчета баллов на централизованном тестировании позволяет более объективно оценить уровень знаний абитуриентов. "Оценки, полученные в этом году на ЦТ, больше приближены к тем результатам, которые школьники имели в своих учреждениях образования. То есть сегодня каждый школьник может сравнить, что он усвоил, что нет, на какие вопросы ответил или не ответил, и сопоставить оценку, которую получил на ЦТ, с оценкой в школе. Это более реальная картина, которая позволит и нам - Министерству образования анализировать в разрезе районов, областей и даже конкретных учреждений образования, насколько качественно выстроен образовательный процесс. Данная информация позволит более объективно взглянуть на деятельность преподавательского состава в системе общего среднего образования в плане подготовки школьников к выходу в самостоятельную жизнь и оценить качество их знаний", - отметил министр.

Игорь Карпенко порекомендовал абитуриентам, которые не прошли по конкурсу в высшие учебные заведения, подать документы в учреждения профессионально-технического и среднего специального образования. Он напомнил, что все программы профессионально-технического, среднего специального, высшего образования интегрированы и позволяют развиваться по нарастающей, получать соответствующие компетенции в зависимости от уровня образования.

"Если у кого-то в этом году была неудачная попытка поступления в высшее учебное заведение, не надо отчаиваться, - подчеркнул Игорь Карпенко. - Я бы порекомендовал пойти в среднее специальное либо профессионально-техническое учебное заведение, получить профессию, которая наиболее близка, получить определенные профессиональные навыки, а затем дальше пробовать поступать в учреждения высшего образования. Тем более у нас выстроена система, которая позволяет иметь определенные преференции при поступлении в высшие учебные заведения уже после окончания профессионально-технических и средних специальных учебных заведений".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вступительная кампания в Беларуси проходит в штатном режиме. Об этом сообщил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко,...
 
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