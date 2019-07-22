Советы для всех. Что делать, если вы потеряли или нашли сотовый телефон

Источник материала: Газета Авангард





В Гомельской области увеличилось количество хищений мобильных телефонов. За полгода 2019-го — 268 фактов. И это только зарегистрированных. По статистике, чаще средства связи пропадают на объектах торговли, остановках и в общественном транспорте. Кражи подобного рода — это уже устоявшаяся разновидность воровства. Нечистых на руку граждан прельщают не только дорогие и модные телефоны. Мошенники всех мастей на что только не идут, чтобы завладеть чужим имуществом. При каких обстоятельствах воруют телефоны, как владельцу от этого защититься, и что делать, если вы нашли чужой телефон?

Это видео было снято камерой наблюдения в сервисном центре оператора сотовой связи. С виду вполне себе приличный мужчина длительное время крутит в руках телефон, пристально рассматривая его. Спустя время несостоявшийся покупатель прячет заветную трубку себе в карман и уходит, как ни в чем не бывало. Позже действия мужчины, тайно похитившего предмет своей симпатии, будут квалифицированы как кража. Но бывает и так, что воруют, по сути, с согласия самого же пострадавшего.

Владимир Канунников, заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Гомельского облисполкома рассказывает, что в последнее время участились случаи, когда люди, используя доверие другого человека заключают договор покупки мобильного телефона в рассрочку в магазинах, салонах сотовой связи, и затем, не выполняя договорных обязательств, так как телефон оформлен на другое лицо, завладевают этим имуществом. И приходится людям, которые проявили доверчивость, потом платить за таких недобросовестных покупателей. Такие действия рассматриваются как мошенничество, это преступление предусмотрено статьей 209 Уголовного Кодекса.

Заветная «мобилка» зачастую становится объектом преступного посягательства прямо на улице. Пострадавшими становятся люди с рассеянным вниманием, либо те, кого отвлекают намеренно. Как правило, специалистов своего ремесла привлекают незастёгнутые карманы, открытые сумки, телефоны, оставленные где бы то ни было. Между тем, в арсенале у злоумышленников имеется множество других изощренных способов. К примеру, симпатичный парень знакомится с девушкой и приглашает ее в кафе, угощает. Спустя время, ссылаясь на собственный неисправный аппарат, просит у знакомой её телефон. Якобы для срочного звонка. Далее мошенник отлучается под предлогом конфиденциального разговора, оставив хозяйку в расстроенных чувствах. На такие деяния чаще идут молодые люди, которые не думают о последствиях.

Юрий Булынко, прокурор г. Гомеля подчеркивает, что если мы говорим о несовершеннолетних или людях молодого возраста, то здесь важна роль учреждений образования, в том числе высшего, в которых они проводят очень много времени. Преподаватели должны уделять много времени правовому воспитанию, обучению, как себя вести. Это большой комплекс работы, в котором должны принимать участие все субъекты. Это и работа коммунальных служб, которые напрямую общаются с гражданами, видят те проблемы, которые существуют у населения.

А это еще одно видео, на котором отчетливо видно, как нечистый на руку мужчина присваивает чужое имущество. Воспользовавшись отсутствием сотрудника в помещении, молодой человек без зазора совести отправляет мобильный телефон прямо к себе в карман. Если владелец пропавшего средства связи обратится в милицию с необходимыми данными, велики шансы, что телефон найдут. Вообще, на случай непредвиденных обстоятельств, правоохранители советуют сохранять пин-код и код блокировки, наименование производителя и модель, цвет и описание внешнего вида, емэй-номер.

Владимир Канунников акцентирует внимание на том, что в первую очередь при покупке нового телефона желательно сохранять упаковку, коробку, на которой написан емэй номер, по которому телефон можно иденцифицировать, найти, если даже коробка потеряла товарный вид, не хочется ее сохранять, этот номер нужно вырезать и где-нибудь положить. Если такое уже и произошло, телефон украли, вам необходимо обратиться в отдел внутренних дел по месту жительства, желательно сразу приносить емэй номер, потому что мы сразу в этот день ставим его на контроль по средствам подразделения по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий, если телефон подключен, мы сразу его оперативно находим.

А что делать, если мобильный телефон нашли вы? Первым делом — воззвать к своей совести — не свое брать нельзя. Ведь в случае присвоения чужой собственности, может грозить наказание до 3 лет лишения свободы. «Потеряшку» следует отнести в ближайшее отделение милиции, и уже там будут заниматься поиском владельца.

ГИОС УВД