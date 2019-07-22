|
В Бресте укравшего кошелек из детской коляски нашли по отпечатку на упаковке от семечек
23.07.2019 15:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Эксперты нашли укравшего кошелек из детской коляски по отпечатку на упаковке от семечек. Подробности
Утром 16 июля к правоохранителям обратился брестчанин. Он рассказал, что у него украли кошелек, который он забыл в коляске после вечерней прогулки с ребенком.
Когда специалисты осматривали территорию возле дома, нашли упаковка от семечек. Брестчанин рассказал, что эта упаковка была в детской коляске рядом с кошельком.
Эксперты взяли отпечатки с упаковки. Они совпали с отпечатками 38-летнего жителя Жабинковского района.
«Полученная информация была передана правоохранителям, сотрудниками милиции подозреваемый задержан. Часть похищенного изъята», — рассказали в комитете.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Кража».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперты нашли укравшего кошелек из детской коляски по отпечатку на упаковке от семечек.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)