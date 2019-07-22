В Бресте укравшего кошелек из детской коляски нашли по отпечатку на упаковке от семечек

Источник материала: Tut.by

Эксперты нашли укравшего кошелек из детской коляски по отпечатку на упаковке от семечек. Подробности сообщает Государственный комитет судебных экспертиз.



Фото: sudexpert.gov.by

Утром 16 июля к правоохранителям обратился брестчанин. Он рассказал, что у него украли кошелек, который он забыл в коляске после вечерней прогулки с ребенком.

Когда специалисты осматривали территорию возле дома, нашли упаковка от семечек. Брестчанин рассказал, что эта упаковка была в детской коляске рядом с кошельком.

Эксперты взяли отпечатки с упаковки. Они совпали с отпечатками 38-летнего жителя Жабинковского района.

«Полученная информация была передана правоохранителям, сотрудниками милиции подозреваемый задержан. Часть похищенного изъята», — рассказали в комитете.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Кража».