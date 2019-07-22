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Устроили засаду. Силовики нашли подозреваемого в убийстве 61-летней женщины в Гродненском районе

23.07.2019 15:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера в частном доме в одной из деревень Гродненского района без признаков жизни обнаружили 61-летнюю женщину. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 139 УК). В преступлении подозревали 59-летнего сожителя женщины. Его нашли.


Фото: Следственный комитет Беларуси

Мужчину искали возле деревни Бондари Гродненского района, по версии правоохранительных органов мужчина не мог далеко уйти от места жительства.

Силовики прочесывали заброшенные дома, обходили близлежащие деревни, опрашивали местных жителей. Также прошли лес в районе трех километров.

В итоге возле дома подозреваемого, а также у соседних устроили засаду, т.к. думали, что мужчина может вернуться за теплыми вещами. Мужчину задержали около трех часов ночи.

«Как оказалось, мужчина прятался в лесу, он слышал, как его ищут правоохранители, поэтому все время уходил дальше» – рассказал заместитель начальника УУР УВД Гродненского облисполкома полковник милиции Андрей Кудрицкий.

Мужчина признался в совершенном преступлении. С его слов, причиной убийства стал конфликт, который вышел из-под контроля. Назначены соответствующие следственные действия.

 
 
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Вчера в частном доме в одной из деревень Гродненского района без признаков жизни обнаружили 61-летнюю женщину. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства (ч. 1...
 
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