На объектах — студотряды

Источник материала: Радзiма





Нынешний трудовой семестр для 73 глусских старшеклассников, собранных в восемь студенческих отрядов, начался с его торжественного открытия 29 мая. Получив свои трудовые путевки, в июне ребята приступили к работе. Шесть экологических отрядов этим летом принимают Глусский лесхоз и «Жилкомхоз», учащихся двух сельскохозяйственных отрядов трудоустроили агрофирма «Славгородский» и экспериментальная база «Глуск».

Семь студотрядов уже отработали свои трудовые смены. Три экологических отряда (два сформированы из учащихся средней школы № 2, один отряд — старшеклассники СШ № 1) ухаживали за клумбами и убирали траву между тротуарными плитками на улицах Глуска. Еще два экологических отряда — ученики средней школы № 1 и гимназисты — занимались прополкой саженцев в питомнике Глусского лесхоза. Два сельхозотряда в составе старшеклассников из Заелицкого УПК и СШ № 2 приобщались к труду на объектах агрофирмы «Славгородский» и эксбазы «Глуск». В последнюю трудовую смену (с 23 июля по 5 августа) работать на глусских улицах будет экологический отряд из гимназистов. Каждая трудовая смена длится 10 рабочих дней, прежде чем приступить к работе, все школьники прошли обучение по вопросам трудового законодательства, охраны труда и пожарной безопасности.

Свободное от работы время студотрядовцы проводят весело и интересно: участвуют в спортивных соревнованиях, профилактических беседах, интеллектуальных играх. Время, проведенное за работой в студотряде, несомненно, пойдет на пользу молодым людям, ведь они получают трудовой опыт, возможность заработать и расширить свой круг знакомств.

Анна МАРТЫНОВА, главный специалист райкома ОО «БРСМ»