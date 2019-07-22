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В Минске закрывают самую старую свалку
23.07.2019 16:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске закрывают самую старую свалку — «Прудище». Информация об этом
На «Прудище» с 1 августа перестанут принимать отходы — полигон закрывается. Его сначала засыпят грунтом, потом благоустроят для дальнейшей рекультивации.
«Прудище» — самая старая свалка в Минске, ее начали использовать в 1968 году. Здесь захоранивали только промышленные отходы. Площадь полигона — 22 гектара, там хранится около 19,7 миллиона кубометров мусора.
Жители микрорайонов Чижовка и Лошица периодически жалуются на неприятный запах, который в жаркие дни доносится с полигона.
Недавно, минчанин
В Минске остается только один действующий полигон — «Тростенецкий». Вторую большой полигон «Северный» закрыли в 2017 году, он
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