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Лукашенко подписал изменения в Трудовой кодекс. Что изменится?

23.07.2019 16:36 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Изменения в кодекс направлены на создание условий для эффективной и гибкой занятости граждан и расширение социально-трудовых гарантий работников, обещают власти. Изменения в кодексе превращают его в один самых худших на планете, считают независимые профсоюзы.

9 основных изменений. Версия властей

1. Появится регулирование порядка временного перевода с согласия работника на другую работу, в том числе к другому нанимателю.

2. Выходное пособие увеличится до одной среднемесячной заработной платы, если увольнение работника произошло из-за неполной занятости (менее половины нормы).

3. Можно будет работать по совместительству полный рабочий день или смену в период трудового отпуска.

4. Впервые закреплены отношения работника и нанимателя при выполнении дистанционной работы — фриланса.

5. По желанию на отпуск после рождения ребенка (до двух недель, неоплачиваемый) может претендовать и отец.

6. По соглашению сторон пятилетний контракт с работником, у которого нет нарушений, будет продлеваться до истечения максимального срока его действия. И новый контракт будет заключаться не менее чем на три года (на меньший срок только с письменного согласия сотрудника).

7. Материальная ответственность за умышленное причинение вреда будет одинаковой для тех, кто работает по контракту и по трудовому договору, сообщает пресс-служба президента.

8. Женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, теперь смогут направить в командировку, привлечь к сверхурочным работам, труду в ночное время, праздничные и выходные дни, но только с письменного согласия сотрудницы.

9. Находясь в отпуске по основному месту работы, человек сможет трудиться по совместительству полный рабочий день. Сейчас — до 20 часов в неделю.

На самом деле изменений куда больше. «Над проектом закона мы работали более года, поскольку предлагаемые в такой знаковый для страны документ новации нужно было проработать детально. В итоге в нем закреплено более 260 изменений и дополнений почти в 170 статьях кодекса», — цитируют председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по труду и социальным вопросам Тамару Красовскую «Минск-Новости».

Закон вступит в силу полгода после его официального опубликования.

Критика изменений в Кодекс

Белорусский конгресс демократических профсоюзов считает, что принятый Палатой представителей Национального собрания 26 июня законопроект, предусматривающий внесение изменений в Трудовой кодекс, «повлек беспрецедентное снижение трудовых гарантий работников и превратил кодекс страны в один из худших в мире».

Представители профсоюзов называют другие изменения в кодекс:

1. Закрепление в Трудовом кодексе право нанимателей заключать краткосрочные контракты со всеми категориями работников без их согласия.

«Таким образом, Беларусь окончательно превратилась в единственную в мире страну временной занятости, где контрактная форма найма из исключения стала правилом», - считают в БКДП.

По данным независимых профсоюзов, в кодекс «вносятся изменения, превращающие трудящихся в закрепощенных и безынициативных исполнителей, все это ещё больше усугубит положение, в котором находится экономика страны».

БКДП 18 июля призвал Лукашенко отклонить принятый Национальным Собранием закон о внесении изменений в Трудовой кодекс и отказаться от его подписания, сообщается на сайте конгресса.

 
Теги: Минск
 
 
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Изменения в кодекс направлены на создание условий для эффективной и гибкой занятости граждан и расширение социально-трудовых гарантий работников, обещают власти....
 
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