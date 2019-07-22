Судэксперты объяснили, когда нужна экспертиза на сделкоспособность, чтобы никто не оспорил завещание или договор купли-продажи

Источник материала: Полесская правда



Случаи, когда проходят годы, и родственники в суде оспаривают наследство покойного – не редкость. Как рассказали корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном отделе Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, «несостоявшиеся наследники» мотивируют свое убеждение тем, что пенсионер не понимал, что делает. Кроме того, приводят «довод»: престарелые бабушка или дедушка часто жаловались на память.

Или, например, возникают споры, если родители дарят или оставляют свое имущество одному из детей. Другой ребенок живет за границей и, якобы, ни в чем не нуждается. Однако проходит время, он возвращается на родину и требует вернуть, на его взгляд, несправедливо разделенное имущество. И обращается в суд, чтобы оспорить ранее принятые решения родителей. Чтобы таких спорных ситуаций не произошло, перед заключением сделки необходимо пройти экспертизу сделкоспособности.

«Преимущественно к нам приходят граждане старше 60 лет. Собственник имущества не хочет, чтобы в дальнейшем кто-то из «нежелательных» родственников оспорил сделку в суде, ссылаясь на его преклонный возраст и проблемы с памятью, – пояснила начальник сектора судебно-психиатрических экспертиз Пинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Наталья Мазец. – Экспертиза проводится в виде интервью. Специалист задает вопросы, чтобы понять мотивы, поступки, оценить память человека, мышление, эмоционально-волевую сферу».

После проведения экспертизы выдается заключение, в котором написано, что гражданин может понимать значение своих действий и руководить ими относительно планируемой сделки, например, продажи своей квартиры. Нотариус без тени сомнения удостоверит такую сделку. Причем именно нотариусы в большинстве случаев являются инициаторами проведения таких экспертиз.

Недавний случай из практики приводит эксперт. В сектор судебно-психиатрических экспертиз обратилась пенсионерка, 1943 года рождения. Женщина планировала «переписать» свою квартиру внуку, который воспитывался ею. Гражданка пояснила, что из-за российского гражданства внук со своей семьей может остаться без квартиры, и, чтобы в будущем после ее смерти никто не смог бы оспорить ее решение, решила пройти экспертизу сделкоспособности.

«Пенсионерка рационально обосновывала свои планы, понимала правовые последствия осуществления сделки. По результатам экспертизы гражданка была признана способной понимать значение своих действий и руководить ими относительно планируемого юридически значимого действия», – пояснила Наталья Мазец.

Кроме того, как отмечает эксперт, граждане должны обезопасить себя, покупая или получая в дар имущество от людей, состоящих на учете в психоневрологическом диспансере. Так, для проведения экспертизы в связи с планируемой сделкой (продажей дома) обратился житель Пинского района, 1940 года рождения. Пенсионер объяснил, что собственником дома является его супруга, и для того, чтобы дом продать, требуется согласие второго супруга, т.е. его. Однако в связи с тем, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере, покупатели данного дома (его родственники) сомневались в его сделкоспособности. По результатам экспертизы гражданин был признан способным понимать значение своих действий и руководить ими.

Как показывает экспертная практика, в большинстве случаях эксперты дают людям «добро» на заключение юридических сделок. Но, тем не менее, встречаются случаи, когда человек не может понимать своих действий и их последствий.

Судебно-психиатрические (комплексные психолого-психиатрические) экспертизы проводятся экспертами Пинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь (г. Пинск, ул. Советская, 40). При наличии вопросов, касаемых проведения экспертизы сделкоспособности, можно обращаться по телефону 8 (0165) 32-39-60.