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МВД про изменения в УК: Началом инициативы по борьбе с пропагандой нацизма послужило возмущение людей
23.07.2019 17:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Поправки в Уголовной Кодекс, предусматривающие усиление ответственности за экстремизм и пропаганду нацизма, позволят привлекать к ответственности тех граждан, которые публично оправдывают нацизм, одобряют его или отрицают преступления нацистского режима, либо прославляют и оправдывают нацистских преступников и их пособников. Об этом
По его словам, введение уголовной ответственности обусловлено повышенной опасностью действий таких лиц, «поскольку они преследуют своей целью изменить сознание людей, подменить их ориентиры, сформировать в них чувство социальной вражды и ненависти».
«Хочу отметить, что началом
Он также добавил, что существует проблема и неонацизма, хотя это движение возникло и не в Беларуси,
«Важно отметить, неонацизм возник не в нашей стране и проблема с ним обусловлена событиями в некоторых европейских государствах, взявших курс на поддержку неонацистских настроений и подогреваемыми оттуда попытками извратить результат Великой Отечественной войны», — отметил начальник третьего управления ГУБОПиК МВД.
Напомним, сегодня президент Беларуси
Вносятся поправки в ст. 17.10 Кодекса об административных правонарушениях: наряду с «пропагандой, публичной демонстрацией, изготовлением и распространением нацистской символики или атрибутики» будет введена ответственность и за те же действия с символикой или атрибутикой «экстремистских и террористических организаций». Кроме того, предусмотрено наказание и за хранение или приобретение в целях распространения такой символики и атрибутики.
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МВД про изменения в УК: Началом инициативы по борьбе с пропагандой нацизма послужило возмущение людей
Введение уголовной ответственности обусловлено повышенной опасностью действий таких лиц, «поскольку они преследуют своей целью изменить сознание людей,...
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