МВД про изменения в УК: Началом инициативы по борьбе с пропагандой нацизма послужило возмущение людей

Источник материала: Tut.by

Поправки в Уголовной Кодекс, предусматривающие усиление ответственности за экстремизм и пропаганду нацизма, позволят привлекать к ответственности тех граждан, которые публично оправдывают нацизм, одобряют его или отрицают преступления нацистского режима, либо прославляют и оправдывают нацистских преступников и их пособников. Об этом заявил начальник третьего управления ГУБОПиК МВД Михаил Бедункевич.

По его словам, введение уголовной ответственности обусловлено повышенной опасностью действий таких лиц, «поскольку они преследуют своей целью изменить сознание людей, подменить их ориентиры, сформировать в них чувство социальной вражды и ненависти».

«Хочу отметить, что началом нашей инициативы по борьбе с пропагандой нацизма послужило возмущение простых людей, перед которыми все чаще стали красоваться своими фашистскими татуировками и приветствиями некоторые наши личности. Эти происшествия стали достоянием широкой общественности. При этом в Интернет стали распространяться псевдоисторические публикации, которые искажают события прошлого, оправдывают нацистских преступников и их пособников, одобряют их ужасающие преступления», — пояснил Бедункевич.

Он также добавил, что существует проблема и неонацизма, хотя это движение возникло и не в Беларуси,

«Важно отметить, неонацизм возник не в нашей стране и проблема с ним обусловлена событиями в некоторых европейских государствах, взявших курс на поддержку неонацистских настроений и подогреваемыми оттуда попытками извратить результат Великой Отечественной войны», — отметил начальник третьего управления ГУБОПиК МВД.

Напомним, сегодня президент Беларуси подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, среди которых — введение уголовной ответственности за реабилитацию нацизма . До пяти лет лишения свободы будет грозить не только за «умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной вражды или розни, на унижение национальной чести и достоинства», но и за «умышленные действия по реабилитации нацизма».

Вносятся поправки в ст. 17.10 Кодекса об административных правонарушениях: наряду с «пропагандой, публичной демонстрацией, изготовлением и распространением нацистской символики или атрибутики» будет введена ответственность и за те же действия с символикой или атрибутикой «экстремистских и террористических организаций». Кроме того, предусмотрено наказание и за хранение или приобретение в целях распространения такой символики и атрибутики.