Друзья и коллеги на Улее собирают деньги на памятник Алесю Липаю

Источник материала: Tut.by

На краудфандинговой платформе «Улей» открыт сбор средств , которые пойдут на памятник основателю информагентства БелаПАН Алесю Липаю, умершему в прошлом августе в 52 года.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Алесь Липай — легенда белорусской журналистики. Он был основателем и владельцем первого в Беларуси частного информагентства БелаПАН, в 1996—1998 годах был вице-президентом Белорусской ассоциации журналистов.

В 2004 году БелаПАН был удостоен премии имени Дмитрия Завадского — «За мужество и профессионализм», а в 2006-м агентство и его интернет-издание Naviny.by получили «Премию Рунета» среди сайтов вне доменной зоны RU.

Алесь Липай известен и как поэт. Вышли сборники его стихов: «Пад снегам вякоў» (2000), «Рэшта» (2007) и «Абдымкі» (2017).

Он умер 23 августа 2018 года в возрасте 52 лет. К первой годовщине его смерти родные, коллеги и друзья установят памятник на его могиле в местечке Руденск в 40 километрах от Минска. «Мы считаем, что фигура Алеся и его добрые дела, которые он оставил после себя, достойны памяти. И достойны памятника», — пишут организаторы сбора средств.

Памятник создает белорусский скульптор Вадим Мацкевич. Всего необходимо 10 тысяч рублей.