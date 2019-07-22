Риелторы смогут получать полную информацию об истории квартир при заключении сделок

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23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции подготовило проект указа, одна из норм которого призвана решить проблему получения риелторами полной информации об объекте недвижимости при совершении сделок. Об этом сообщила начальник управления нотариата и загсов Министерства юстиции Ирина Целиковец на круглом столе "Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов?" в пресс-центре БЕЛТА .

"Проект указа решает возникшую в последние годы проблему получения риелторами полной информации об объекте недвижимости, так называемого развернутого лицевого счета. Проектом предусматривается, что риелторская организация получит право получать сведения не только о сторонах сделки, в отношении которых осуществляется риелторская деятельность, но и о лицах, которые ранее проживали в данном помещении", - рассказала она. Таким образом, у риелторских организаций появится возможность получить сведения о лицах, к примеру, принимавших участие в приватизации жилого помещения, которые ранее проживали в нем и объявлены умершими, признаны безвестно отсутствующими и других ситуациях.

При этом сейчас есть добросовестные риелторские организации, которые, запрашивая информацию в расчетно-справочных центрах, в управлениях внутренних дел, нотариальных конторах, наркологических и психоневрологических диспансерах, анализируют ее и отсеивают подозрительные квартиры, а эту информацию используют в работе. "Более того, они публикуют информацию о проблемных квартирах, за что Министерство юстиции им благодарно, - добавила Ирина Целиковец. - На наш взгляд, ценность риелторской услуги должна заключаться в том, чтобы у всех сторон сделки были надежные гарантии безопасности".

Участники круглого стола позитивно восприняли данную норму, однако обратили внимание, что тарифов на проверку истории лицевых счетов при сопровождении сделок с недвижимостью не предусмотрено. Председатель Союза риелторских организаций Виктор Шанюкевич отметил, что этот момент упущен. "На мой взгляд, если сохранится тарификация, в проекты обсуждаемых нами документов необходимо включить тариф на проверку истории объекта недвижимости", - сказал он.

Как сообщалось, в настоящее время расчетно-справочный центр отказывает агентствам в выдаче истории лицевых счетов, которые содержат информацию не только о сторонах сделки, собственнике жилого помещении, но и других людях, проживавших и проживающих здесь с момента ввода объекта недвижимости в эксплуатацию, дате регистрации, убытия этих людей. Ранее такие сведения центры выдавали беспрепятственно. Теперь РСЦ ссылаются на нормы действующего законодательства, которые требуют согласия владельца на выдачу персональных данных. Без этой информации говорить о чистоте сделки практически невозможно, она необходима для качественного оказания услуги. Отсутствие информации о лицах, ранее проживавших в помещении, их статусе, основании снятия с регистрационного учета может повлечь неблагоприятные последствия в виде признания сделки недействительной.

Министерство юстиции подготовило и внесло на рассмотрение Совета Министров проекты указа "Об изменении указов Президента Республики Беларусь" и постановления Совета Министров "О тарифах на риелторские услуги и порядке их оплаты", предусматривающие изменения в государственном регулировании риелторской деятельности. Предлагаемые изменения направлены на решение существующих проблем и развитие риелторской деятельности, предусматривают дополнительные меры по защите прав потребителей риелторских услуг.-0-

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