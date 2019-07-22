ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Риелторы смогут получать полную информацию об истории квартир при заключении сделок

23.07.2019 16:05 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Риелторы смогут получать полную информацию об истории квартир при заключении сделок
Фото из архива

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции подготовило проект указа, одна из норм которого призвана решить проблему получения риелторами полной информации об объекте недвижимости при совершении сделок. Об этом сообщила начальник управления нотариата и загсов Министерства юстиции Ирина Целиковец на круглом столе "Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов?" в пресс-центре БЕЛТА .

"Проект указа решает возникшую в последние годы проблему получения риелторами полной информации об объекте недвижимости, так называемого развернутого лицевого счета. Проектом предусматривается, что риелторская организация получит право получать сведения не только о сторонах сделки, в отношении которых осуществляется риелторская деятельность, но и о лицах, которые ранее проживали в данном помещении", - рассказала она. Таким образом, у риелторских организаций появится возможность получить сведения о лицах, к примеру, принимавших участие в приватизации жилого помещения, которые ранее проживали в нем и объявлены умершими, признаны безвестно отсутствующими и других ситуациях.

При этом сейчас есть добросовестные риелторские организации, которые, запрашивая информацию в расчетно-справочных центрах, в управлениях внутренних дел, нотариальных конторах, наркологических и психоневрологических диспансерах, анализируют ее и отсеивают подозрительные квартиры, а эту информацию используют в работе. "Более того, они публикуют информацию о проблемных квартирах, за что Министерство юстиции им благодарно, - добавила Ирина Целиковец. - На наш взгляд, ценность риелторской услуги должна заключаться в том, чтобы у всех сторон сделки были надежные гарантии безопасности".

Участники круглого стола позитивно восприняли данную норму, однако обратили внимание, что тарифов на проверку истории лицевых счетов при сопровождении сделок с недвижимостью не предусмотрено. Председатель Союза риелторских организаций Виктор Шанюкевич отметил, что этот момент упущен. "На мой взгляд, если сохранится тарификация, в проекты обсуждаемых нами документов необходимо включить тариф на проверку истории объекта недвижимости", - сказал он.

Как сообщалось, в настоящее время расчетно-справочный центр отказывает агентствам в выдаче истории лицевых счетов, которые содержат информацию не только о сторонах сделки, собственнике жилого помещении, но и других людях, проживавших и проживающих здесь с момента ввода объекта недвижимости в эксплуатацию, дате регистрации, убытия этих людей. Ранее такие сведения центры выдавали беспрепятственно. Теперь РСЦ ссылаются на нормы действующего законодательства, которые требуют согласия владельца на выдачу персональных данных. Без этой информации говорить о чистоте сделки практически невозможно, она необходима для качественного оказания услуги. Отсутствие информации о лицах, ранее проживавших в помещении, их статусе, основании снятия с регистрационного учета может повлечь неблагоприятные последствия в виде признания сделки недействительной.

Министерство юстиции подготовило и внесло на рассмотрение Совета Министров проекты указа "Об изменении указов Президента Республики Беларусь" и постановления Совета Министров "О тарифах на риелторские услуги и порядке их оплаты", предусматривающие изменения в государственном регулировании риелторской деятельности. Предлагаемые изменения направлены на решение существующих проблем и развитие риелторской деятельности, предусматривают дополнительные меры по защите прав потребителей риелторских услуг.-0-

Все материалы круглого стола здесь

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции подготовило проект указа, одна из норм которого призвана решить проблему получения риелторами полной информации...
 
Новости дня
Новости общества
 
Призыв и наказание: мировой опыт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика