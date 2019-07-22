Ограничение купания на озере «Селище» в г. Кировске

Источник материала: Кировец

Согласно решению Кировского районного исполнительного комитета № 6-10 от 08.04.2019 в Кировском районе имеется одна организованная зона отдыха – в городе Кировске на озере «Селище».

Сотрудники УЗ «Кировский райЦГЭ» еженедельно проводят мониторинг санитарного состояния зоны рекреации на озере «Селище» с отбором проб воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические исследования.

За истекший период 2019 года проведен отбор 72 проб воды из озера «Селище».

По состоянию на 22.07.2019 г. отобранные пробы не соответствуют гигиеническим нормативам по индикаторному микробиологическому показателю безопасности (кишечная палочка (E. coli), в связи с чем вынесено предписание об ограничении купания детей на данной зоне рекреации до нормализации качества воды водоема.

Татьяна Короткевич, врач-гигиенист райЦГЭ.