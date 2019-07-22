Призыв и наказание: мировой опыт

Источник материала: Единство

Еще недавно эксперты были уверены, что призыв на срочную службу в ближайшее десятилетие будет не востребован. Однако все больше стран, которые ранее отказались от него, возвращаются к традиционной комплектации армий.

Так четыре года назад в Латвии подняли вопрос о возвращении призыва граждан. Наша страна-соседка вернула армейский призыв, сославшись на «сложную геополитическую ситуацию». За это солдатам-срочникам предоставили государственные гарантии в обучении и трудоустройстве. Что-то похожее происходит сегодня в нашей стране, правда с одной поправкой: правительство не отказывалось от призыва, а потом его возобновляло, что безусловно легло бы тяжелым бременем на экономику страны, а расширила права граждан отслуживших в армии.

Современные военные конфликты требуют от военнослужащих профессионализма. И здесь часто эксперты говорят о значимости наемной армии, а именно: контрактной или частной. В тоже время во всем мире существует такое понятие, как суверенитет и независимость. Переход на «коммерческий» метод комплектации армий наносит значительный урон по национальным интересам. «Солдаты удачи» держат оборону, пока им платят деньги. И даже высокая плата не гарантирует абсолютную защиту заказчикам, а вот затягивание кошельков налогоплательщиков – гарантировано.

Дания, Эстония, Греция, Норвегия, Швеция и Литва уже перешли на призывную армию. Такую же позицию долгие годы занимает одна из самых развитых и богатых стран мира – Китай. Мужчины после двухлетней службы в армии остаются в запасе до 45 лет, а уклонистам грозит крупный штраф или заключение в трудовом лагере.

Не менее серьезно относятся к призыву в Южной Корее. Мужчин призывают от 18 лет до 31 года. Если они избегают ответственности, то их ищут до 36 лет включительно. Более того, таким гражданам грозит тюремное заключение от двух до десяти лет. А в Бразилии граждане мужского пола в обязательном порядке становятся на воинский учет, ведь без этой процедуры им невозможно получить разрешение на работу.

Министерство обороны Республики Литва в январе этого года призвала в армию около 3827 человек. Причем список призывников составлялся с помощью компьютерной программы. В случайном порядке машина выбрала 31 тысячу молодых парней в возрасте от 19 до 26 лет. В отличие от Беларуси, литовским призывникам повестки не отправлялись по месту жительства. Вся информация была размещена на специальном сайте. Около каждой фамилии были указаны конкретные сроки, когда юношам нужно связаться с назначенным подразделением. Молодые люди лично отвечали за выполнение указаний, а их невыполнение грозило административной и даже уголовной ответственностью.

В Грузии также мужчины от 18 до 27 лет обязательно проходят годовую службу в армии по призыву. Исключение составляют те, кто имеет проблемы со здоровьем, совершал преступления тяжелой и средней тяжести, поступал на альтернативную и трудовую службы, а также был полезен государству своими талантами. Причем наличие такого таланта должен подтвердить специальным распоряжением премьер-министр страны.

Отсрочки получают лица проходящие обучение в учреждениях образования, священнослужители и отцы, имеющие больше двух малолетних детей. По закону за отсрочку можно заплатить – в год две тысячи лари (1500 б.р. или 750 долларов США). Нет сомнений, что найдутся белорусы, которые скажут: «Дайте и нам возможность законно откупиться». Однако не стоит наступать на чужие грабли.

Широкую известность приобрела история гражданина Грузии Ильи Шимшилашвили, после того, как он попытался законно уклониться от военной службы. Парень окончил четыре вуза (!), чтобы избежать армии.

– Мое нескончаемое студенчество обошлось в 12 500 лари (прим. авт. – 8918,49 б. р. или около 5.000 USA). Часть я заплатил из своего кармана, часть оплатило государство в виде грантов. На самом деле мне не нужно было учиться в стольких университетах. Убыток понесли и я и государство, — признался Илья.

Действительность зарубежных стран показывает, что белорусские граждане имеют больше привилегий в вопросе службы в армии, а также практически безнаказанны за невыполнение законодательства. За нарушения воинской обязанности белорусы получают предупреждения, незначительные штрафы, аресты или тюремное заключение с максимальным сроком до пяти, а резервисты до двух лет.

Последние изменения в белорусском законе о призыве касаются также трудоустройства в силовые структуры. Отныне без службы в армии белорусам закрыта дорога в МВД, МЧС, Следственный комитет, органы финансовых расследований Комитета государственного контроля и другие госорганы.

По статистическим данным опроса Минобороны Беларуси в 2018 году 84% белорусов увольняемых в запас с военной службы отметили, что армия дала им много положительных преимуществ в жизни. В 2019 году цифра возросла до 90%. С этого года белорусским призывникам значительно прибавили преимуществ в области образования, решении жилищных вопросов во время обучения и многое другое.

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко подчеркнул, что армия не является помехой получения образования в нашей стране. У людей есть право выбора: 12 ВУЗов нашей страны имеют специализированные факультеты и военные кафедры, а студенты ВУЗов без военных кафедр могут получать военные специальности в соседних учреждениях образования, где есть такая возможность. Все это делается, чтобы страна стремилась быть готовой к собственной защите от современных угроз.

Еще несколько лет назад мир не знал, что такое кибертерроризм и международный терроризм. Белорусская армия обучает навыкам защиты простых граждан, призываемых на срочную службу. Совместные учения миротворческих рот Беларуси и России, создание IT-роты и другие проекты Минобороны, повышают уровень боеготовности. Люди, отслужившие военную службу, ежегодно на сборах военнообязанных подтверждают высокое качество приобретенных знаний и умений.

Правительство Республики Беларусь соблюдает равноправие между мужчинами и женщинами, а также их мнение. Законодательством не воспрещается на добровольной основе военная служба женщин. Такой позиции придерживаются не все государства. Наиболее известным примером является Израиль.

Пока белорусские гражданки в возрасте от 17 до 50 лет решают личные вопросы, израильтянки того же возраста в обязательном порядке призываются в армию почти на полгода. Израильский Закон о воинской службе распространяется на всех жителей и выходцев Израиля, даже если они проживают за рубежом и имеют другое гражданство.

В Мьянме призыву подлежат как мужчины, так и женщины с 18 до 27 лет. Причем срок службы составляет от 24 до 36 месяцев, что в разы превышает срочную службу мужчин Беларуси!

В 2014 году в Норвегии, впервые среди стран НАТО, был законодательно закреплен воинский призыв женщин. Теперь с лета 2016 года они также считаются военнообязанными.

По сравнению с зарубежными странами в этом вопросе призыв в Беларуси еще не так категоричен. В нашей стране хватает мужских кандидатов, и возлагать долг по защите страны на женщин не имеет смысла. Однако если мужская часть белорусского общества продолжит сбрасывать с себя ответственность, то, возможно, через пару десятков лет женщинам придется взять эту миссию на себя.

Подводя итог, можно уверенно сказать, что противники призывной армии заблуждаются на счет того, что практически все современные страны отказались от призыва. Скорее, наоборот, в мире идет ужесточение правил призыва и расширение прав военного правительства. И, как свидетельствует практика, спрос за уклонение с военной службы более суров, чем в нашей стране. Политики понимают, что противостоять угрозам сможет только народ, а платить деньги налогоплательщиков в карман частным компаниям не имеет смысла.

Алексей Труть